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"Ширка" по-киевски: союз "Слуг", "ЕС" и "Майбаха" в столичном регионе

27-го апреля в Киевском облсовете произошла маленькая революция: на внеочередной сессии глава совета Александр Скляров был заменен на Наталью Гунько (оба – от «Слуг»). «За» проголосовали 59 депутатов-заговорщиков из 60 присутствующих (всего их тут 84, а для вотума недоверия руководителю достаточно 56-ти). «Заговорщиков», поскольку действо сопровождалось спецэффектами вроде вынужденной смены помещения под зал заседания (основной Скляров отказался открыть по случаю «Страстной недели». Это не шутка), выключением света и т.д. Тем не менее, избрание Гунько состоялось, а также ее замов – Ярослава Добрянского («За майбутнє») и Татьяны Семеновой («ЕС»).

Наталья Гунько
Фото: Рух ЧЕСНО
Наталья Гунько

Что знаменует важное: смену формата правящего большинства в области. Фактический союз «Слуг», «Майбаха» и «Европейской солидарности». С оппозицией (весьма условной) в виде Батькивщины и ОПЗЖ.

Многочисленные аналитики тут же окрестили произошедшее «окончательной зачисткой влияния Александра Дубинского на Киевскую область».

Что абсолютно не так – все люди Дубинского пришли на сессию и высказались «за». О их мотивах – в тексте ниже.

Сейчас же важно отметить: данные события не есть «локальной историей», интересной лишь жителям Киевщины и местным тяжеловесам.

На самом деле, в них, как в зеркале, отображается текущая ситуация в регионах в целом. 

А) прямое вмешательство в происходящее Банковой (главный их интерес – рейтинг Президента на местах). 

При полном отсутствии внятной региональной политики. Внятной, значит последовательной и далекоглядной: а не той, что направлена на "тушение пожаров";

Б) нежизнеспособность «коалиций» (формально, в местных советах их нет), кое-как слепленных сразу после октябрьских выборов с обязательным участием «Слуг». 

Особый акцент – на регионы, где «Слуги» выборы проиграли. Не сумев получить электоральный перевес, они прокладывали путь к власти иным образом (разумеется, при помощи Киева);

В) весьма условная привязка местных депутатов к их политическим силам. 

«Бренды» важны на Печерске, ступенью ниже это уже либо просто комфортный флаг, либо выгодно купленная франшиза.

Последствия всего этого предсказуемы и весьма – с точки зрения интереса страны – печальны.

LB.ua разбирается в деталях.

Фото: kievvlast.com.ua

«Штормить» Киевский облсовет начало сразу после местной гонки. Камнем преткновения стали, собственно, выборы руководителя. 

«ЕС» и «Майбах» (прекрасен их союз! – С.К.) продвигали кандидатуру Ярослава Москаленко. «Слуги», «Батькивщина» и «ОПЗЖ» (еще более экзотичное содружество, – С.К.) – Александра Склярова. Депутатский корпус раскололся практически пополам – борьба шла за каждый голос. Скляров финишировал лишь со второй попытки, да и то после того, как Москаленко попросту вычеркнули из бюллетеня.

Ярослав Москаленко
Фото: facebook/Alexandr Senko
Ярослав Москаленко

Но победа эта стала пирровой – полноценно областной совет функционировать не смог. Опасаясь вотума недоверия (не безосновательно), Скляров постоянно тянул время (формальные причины: карантин, праздники, потом снова карантин). По состоянию на сегодня, в столичном регионе состоялась всего одна (!) плановая сессия – в декабре 2020-го. Тогда как в других областях депутаты успели позаседать по семь-восемь раз. Коалиция не работала. Вышестоящие товарищи даже запугивали непокорных перспективой роспуска (если сессия не собирается больше месяца, у национального парламента появляется такое право. Важно: право – не обязанность), но безрезультатно – большинство оставалось нерабочим. "Зависали" вопросы бюджета, выделения земли и т.д.

К началу весны стало понятно, что так продолжаться больше не может. К тому же, добавилась ситуация с попавшим в опалу Александром Дубинским – из 22 депутатов «Слуги народа» он контролировал семерых, де-факто – «золотая акция». 

Александр Скляров проводит сессию КОДА
Фото: kievvlast.com.ua
Александр Скляров проводит сессию КОДА

В ситуацию вмешалась Банковая. В лице Кирилла Тимошенко, разумеется. 

В середине марта созвали совещание (первое из череды подобных). Присутствовали: Александр Скляров, Василий Володин (глава Киевской ОГА), Ярослав Москаленко (один из влиятельнейших игроков в области, ранее – многократный мажоритарщик, ныне – как мы помним – депутат облсовета от «Майбаха»), Георгий Цагареишвили (лидер «ЕС» в Киевской области, близкий родственник Льва Парцхаладзе), Анатолий Гунько («Слуга», победивший на Черниговщине Олега Ляшко, супруг будущей главы облсовета, партнер влиятельного в регионе бизнесмена Виктора Полищука, известного кроме прочего своим родством с семьей экс-президента РФ Дмитрия Медведева), Андрей Мотовиловец (будущий глава областной ячейки «СН», вместо Александра Дубинского) и …нардеп Павел Халимон (причины появления последнего – загадка). 

Фото: ОПУ

Начали с попытки реанимировать формальное большинство из «Слуг», ОПЗЖ и «Батькивщины». С просьбой укрепить конструкцию «Майбахом», Тимошенко обратился к Москаленко. Тот признал возможность сотрудничества, но точно без участия ОПЗЖ и «Батькивщины» (для «Майбаха», точнее, самого Москаленко это принципиально), а также после «разрешения политической ситуации со Скляровым». По словам источников, близких к процессу, предполагалось, что Скляров добровольно подаст в отставку, а потом его будут пробовать переизбрать вновь. Склярову сценарий, естественно, не понравился, хотя сам он альтернативный предложить не мог. 

Ситуация застопорилась. Стало ясно, что без новой коалиции не обойтись. Дело было, напоминаю, еще до съезда «Слуги народа» и на том этапе в рабочих переговорах (уже на уровне региональных игроков) еще принимал участие Александр Дубинский: он гарантировал лояльность «своих» депутатов и даже предлагал своего человека на облсовет. «Судя по всему, у него был мандат Банковой, – продолжает источник. – Но потом случился съезд, на следующий день Сашу сместили с руководителя ячейки, Тимошенко оперативно обеспечил туда избрание Мотовиловца и все договоренности по поводу его кандидата на облсовет обнулились». 

Фото: Україські новини

Безусловно, в активе Дубинского оставались семеро его «штыков» (читай: возможность шантажа в любое время), но над ними – при желании Банковой и определенной доле усилий – зависла угроза применения императивного мандата. Как известно, профильный закон вступает в силу с первого октября. И хоть выписан он весьма коряво, изгнать неугодных местных депутатов все же возможно (через заявление главы ОВК, потом – голосование сессии и затем снова процедура в ОВК). Тем более, в прошлом созыве Киевского облсовета прецедент уже имел место быть. 

Так что консультации относительно переформатирования большинства на площади Леси Украинки (место дислокации облсовета и обладминистрации) продолжались. Наиболее значительную роль в них сыграли два человека – Ярослав Москаленко и Андрей Мотовиловец (при активной поддержке Кирилла Тимошенко, разумеется). Роль второго плана – Анатолий Гунько. 

Анатолий Гунько с женой Натальей
Фото: фб Анатолія Гунька
Анатолий Гунько с женой Натальей

Второго плана, поскольку предложение номинировать на главу его супругу Наталью исходило от Москаленко. Мотивация проста: она нейтрально-компромиссна и за нее не придется собирать голоса (среди «Майбаха» и «ЕС» – они знают ее с прошлого созыва; а «Слуги» просто сделают, что им скажут). 

В результате, 27-го апреля собралась внеочередная сессия. «Легитимность – под очень большим вопросом. Скляров ее не объявлял, никто из замов распоряжение (о проведении сессии, – С.К.) не подписывал. Обжаловать – плевое дело», – возмущаются в оппозиции. Однако обжаловать не планируют. 

Во время внеочередной сессии Киевского областного совета, 27 апреля 2021
Фото: Рух ЧЕСНО
Во время внеочередной сессии Киевского областного совета, 27 апреля 2021

Во-первых, негде: ОАСК де-факто в стадии ликвидации. 

Во-вторых, сложившаяся ситуация политически им выгодна. «У нас с ОПЗЖ нет совместной игры, так просто совпало, – уточняют в «Батькивщине». – Но электоральные выгодны очевидны. Простой пример: с первого июля вступает в силу рынок земли. Мы – категорически против. Вот тебе и повод набрать баллы». 

Из 84-х депутатов облрады прибыли 60 (24 контролируют «Батькивщина» и ОПЗЖ). Как отмечалось в начале текста, за Наталью Гунько и ее замов высказались 59 человек. Голосование секретное, поэтому поименного списка волеизъявления вы нигде не найдете, но LB.ua удалось осуществить калькуляцию. 

Итак, 14 человек – «Майбах», 25 – «ЕС», суммарно имеем 39. К ним прибавляем 20 «слуг». Скляров в процессе, разумеется, не участвовал, а бывший мэр Славутича Владимир Удовиченко решил воздержаться. Семеро депутатов Дубинского свои «за» дали. 

Во время внеочередной сессии Киевского областного совета, 27 апреля 2021
Фото: Рух ЧЕСНО
Во время внеочередной сессии Киевского областного совета, 27 апреля 2021

Причиной источники называют две договоренности между Москаленко и Дубинским. Первая: что его депутаты спокойно, без риска применения императивного мандата, доработают до конца сессии. Вторая: в случае выделения соцэконома на округа, им тоже что-то достанется. 

«Нормальный такой расклад. Для Саши точно лучше эскалации, а для большинства – гарантированные голоса. Кстати, обрати внимание: если раньше он мочил Мотовиловца из всех орудий, то теперь словно забыл о его существовании», – комментирует осведомленный собеседник. 

Того «чистыми» новое большинство насчитывает 60 душ (Склярова не считаем). Данные в регистратор относительно избрания Гунько были внесены буквально через несколько часов после волеизъявления. Разумеется, без указки "свыше" подобная оперативность невозможна (ранее процесс занимал 3-4 дня). 

На четверг, 29е апреля, уже назначена следующая плановая сессия, на которой будут сформированы комиссии и запустится работа. Еще одну предварительно анонсировали на пятое мая, но как раз эта дата – ввиду традиционных праздников – под вопросом. 

"Вывод очень простой: "Слуги", "Майбах" и "ЕС" впридачу открыто дружат уже не только в парламенте. И не только в Киеве. Вот тебе и "идеологические разногласия", - комментирует ранее цитировавшийся собеседник.

Учитывая показательность столичного региона, тенденция имеет перспективу дальнейшего развития.

Соня КошкинаСоня Кошкина, Шеф-редактор LB.ua
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