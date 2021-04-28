"Ширка" по-киевски: союз "Слуг", "ЕС" и "Майбаха" в столичном регионе

27-го апреля в Киевском облсовете произошла маленькая революция: на внеочередной сессии глава совета Александр Скляров был заменен на Наталью Гунько (оба – от «Слуг»). «За» проголосовали 59 депутатов-заговорщиков из 60 присутствующих (всего их тут 84, а для вотума недоверия руководителю достаточно 56-ти). «Заговорщиков», поскольку действо сопровождалось спецэффектами вроде вынужденной смены помещения под зал заседания (основной Скляров отказался открыть по случаю «Страстной недели». Это не шутка), выключением света и т.д. Тем не менее, избрание Гунько состоялось, а также ее замов – Ярослава Добрянского («За майбутнє») и Татьяны Семеновой («ЕС»).

Фото: Рух ЧЕСНО Наталья Гунько

Что знаменует важное: смену формата правящего большинства в области. Фактический союз «Слуг», «Майбаха» и «Европейской солидарности». С оппозицией (весьма условной) в виде Батькивщины и ОПЗЖ.

Многочисленные аналитики тут же окрестили произошедшее «окончательной зачисткой влияния Александра Дубинского на Киевскую область».

Что абсолютно не так – все люди Дубинского пришли на сессию и высказались «за». О их мотивах – в тексте ниже.

Сейчас же важно отметить: данные события не есть «локальной историей», интересной лишь жителям Киевщины и местным тяжеловесам.

На самом деле, в них, как в зеркале, отображается текущая ситуация в регионах в целом.

А) прямое вмешательство в происходящее Банковой (главный их интерес – рейтинг Президента на местах).

При полном отсутствии внятной региональной политики. Внятной, значит последовательной и далекоглядной: а не той, что направлена на "тушение пожаров";

Б) нежизнеспособность «коалиций» (формально, в местных советах их нет), кое-как слепленных сразу после октябрьских выборов с обязательным участием «Слуг».

Особый акцент – на регионы, где «Слуги» выборы проиграли. Не сумев получить электоральный перевес, они прокладывали путь к власти иным образом (разумеется, при помощи Киева);

В) весьма условная привязка местных депутатов к их политическим силам.

«Бренды» важны на Печерске, ступенью ниже это уже либо просто комфортный флаг, либо выгодно купленная франшиза.

Последствия всего этого предсказуемы и весьма – с точки зрения интереса страны – печальны.

LB.ua разбирается в деталях.