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Головою Київської облради обрали "слугу народу" Гунько

Заступниками стали депутати від "За майбутнє" і "ЄС".

Головою Київської облради обрали "слугу народу" Гунько
Наталія Гунько
Фото: Цензор.НЕТ

Новою головою Київської обласної ради обрали депутатку від "Слуги народу" Наталію Гунько, чию кандидатуру підтримали 58 депутатів облради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Першим заступником голови став представник партії "За майбутнє" Ярослав Добрянський ("за" проголосували 57 депутатів), а другим заступником - депутат "Європейської Солідарності" Тетяна Семенова ("за" 58 депутатів).

Водночас глава фракції "ЄС" в облраді Георгій Цагареішвілі заявив, що політсила залишається в опозиції.

Він зазначив, що партія "Європейська Солідарність", яка здобула перемогу на місцевих виборах в області, не може дозволити, щоб "бездарне керівництво облради гальмувало розвиток Київщини".

"Ми не можемо дозволити і далі залишати область з недієздатною обласною радою", - підкреслив Цагареішвілі.

За його словами, головна причина, чому сьогодні фракція "ЄС" підтримала переформатування більшості в обласній раді - повний провал діяльності попередньої коаліції і критична ситуація, яка склалася в області.

Як повідомляли, сьогодні відбулося позачергове засідання Київської обласної ради, ініційоване 60 депутатами. На засіданні 59 голосами ухвалено рішення про відставку колишнього керівництва ради - Олександра Склярова і його заступників.

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