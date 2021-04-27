Маємо йти до екологічної теплової генерації і зменшення видобутку вугілля, – заступник міністра Немчинов

На думку заступника міністра енергетики України Максима Немчинова, сьогодні дуже важливо розуміти, чи готові громадяни України прийняти необхідність чималих витрат на реалізацією екологічних заходів. Про це він заявив під час презентації спільного дослідження Інституту Горшеніна та Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні "Екологічні аспекти енергетики".

"Важливе питання — а чи готові люди платити за те, щоб у нас реалізовувалися екологічні заходи? Це дуже важливо, тому що, коли доходить до справи, ніхто не розуміє, наскільки багато це може коштувати і для економіки, і для кожного громадянина окремо. Тому цифри з дослідження, які показують, що велика кількість людей усвідомлює, що якісне майбутнє не може бути дешевим, дуже тішать. Тому що всі зміни в економіці та екологічні заходи, які планує уряд, достатньо коштовні", - зазначив він.

Немчинов додав - треба відверто казати про те, що заходи з екологізації енергетики приведуть до того, що ціна на електроенергію буде більшою. Технології ще не дозволяють зробити її дешевшою.

"До 2050 року ми маємо намір взагалі відмовитися від використання вугілля. Ми маємо виконати наші зобов'язання перед міжнародними партнерами в межах Green Deal щодо екологічності теплових електростанцій і зробити модернізацію. Сьогодні ми робимо розрахунки та бачимо, що, якщо ми будемо реалізовувати наші зобов'язання по Нацплану скорочення викидів від великих спалювальних установок, за умови використання обладнання українського виробництва, то доля українських виробників в цих проєктах складатиме 60-70%. Це дуже значний поштовх для економіки, машинобудування, будівництва, виробництва прокату. Тобто ми створимо внутрішній ринок цих послуг — реконструкція станцій буде триватиме близько 10 років. На виході ми отримуємо екологічну теплову генерацію, її зменшення до показника, достатнього для стабільної роботи енергосистеми (близько 12 ГВт). Це призведе до зменшення видобутку вугілля, яке має стати більш ефективним і більш екологічним”, - підкреслив Максим Немчинов.

Директор Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні Марсель Рьотіг, який виступив ініціатором проведення дослідження, наголосив на актуальності вивчення громадської думки з приводу екологізації економіки.

"Результати, які ми отримали в ході дослідження, демонструють, що українці все більше цікавляться екологічними проблемами та все більше розуміють, що їх майбутнє залежить від стану навколишнього середовища", - сказав Марсель Рьотіг.

Повний звіт за результатами дослідження "Екологічні тренди в Україні: погляд громадян" дивіться за посиланням.

Дослідження "Екологічні тренди в Україні: погляд громадян" було проведено Інститутом Горшеніна спільно з Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні у листопаді-грудні 2020 року. У ході дослідження було проведено п'ять фокус-групових дискусій у центральному (м. Київ), західному (м. Львів), східному (м. Дніпро), Південному (м. Одеса) та північному (м. Чернігів) регіонах України, а також особисті інтерв'ю (face-to-face) відповідно до місць проживання респондентів. Усього було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (без урахування окупованих територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, міста Севастополя) за квотами: регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.