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Ставленика Дубінського звільнили з посади голови Київської облради

Скляров не зміг забезпечити роботу обласної ради.

Ставленика Дубінського звільнили з посади голови Київської облради
Фото: kor.gov.ua

Київська обласна рада у вівторок, 27 квітня, звільнила свого голову Олександра Склярова.

Про це повідомив рух "Чесно".

За звільнення Склярова проголосували 59 депутатів облради.

Голосування відбулося в приміщенні ради, але не у сесійній залі, куди їх не пустив голова облради.

"Київська обласна рада відправила у відставку Олександра Склярова та всю президію облради. За це проголосувало 59 депутатів. Сам Скляров на сесію не прийшов, аргументувавши це... Страсним тижнем. Хоча по факту Скляров так і не зміг забезпечити роботу обласної ради, яка не збиралася де факто з Нового року", - прокоментувала рішення облради Вікторія Сюмар з "Європейської солідарності" (на виборах 2020 року вона обралася до Київоблради, але не отримала мандат, вирішивши залишитися в Верховній Раді).

Кандидатуру "слуги народу" Склярова на посаду голову облради проштовхував нардеп Олександр Дубінський, який керував обласним осередком партії. У січні 2021 року Дубінський потрапив під санкції США, після чого його виключили з фракції та партії "Слуга народу".

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