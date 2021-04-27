У "Слузі народу" вважають що ситуація з Тищенком "не тягне" на виключення з фракції

Політрада "Слуги народу" ще не збиралася для прийняття додаткового рішення по Миколі Тищенку, який влаштував вечірку в готелі у центрі Києва в умовах карантину.

Про це в кулуарах Верховної Ради розповіла заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Можливо, керівник фракції (Давид Арахамія, - ред.) Щось знає. Він же пропонував купити дрони... Але в цілому я не думаю, що ця ситуація тягне на виключення з фракції. Хоча, чесно кажучи, мені як народному депутату, який реєструє законопроекти, другий тиждень доводиться коментувати дії колеги Тищенко. Дуже шкода, що це нівелює роботу всіх інших народних депутатів, які не потрапляють в такі ситуації", - зазначила Кравчук.

Говорячи про те, що в європейських країнах за подібні дії політики несуть серйозну відповідальність, вона погодилася, що за порушення карантинних обмежень потрібно заплатити штраф.

"Прем'єр-міністр Норвегії влаштувала вечірку на свій день народження на 13 осіб, про що стало відомо громадськості, і вона дійсно заплатила штраф. Так ось, наскільки я розумію, немає проблеми, щоб Тищенко теж заплатив штраф", - сказала Кравчук.

Вона зазначила, що "не проти", щоб Тищенко також з'їздив на фронт, додавши, що в травні і сама планує відвідати українських військовослужбовців.

Нагадаємо, в Києві зараз діє жорсткий локдаун. Тищенко ж влаштував для своєї дружини вечірку з феєрверком в п'ятизірковому готелі Fairmont в центрі столиці. Після того, як про вечірку Тищенка дізналися ЗМІ, він сказав, що не порушував карантин.

22 квітня фракція "Слуги народу" провела зум-засідання, під час якого згадали інцидент з Тищенком. Голова фракції Давид Арахамія тоді заявив, що головне, щоб Тищенко сплатив штрафи, бо було наявне порушення законодавства (карантинних норм). "Поїхати на фронт, купити хлопцям дрони, заплатити найбільший штраф, покликати на килим на політраду - санкції Тищенко", - процитувало Арахамію джерело LB.ua.

Минулого року Єврокомісар із питань торгівлі Філ Хоган подав у відставку через карантинний скандал. Він взяв участь в обіді товариства шанувальників гольфу, де були присутні понад 80 осіб. А раніше після пишного весілля під час карантину звільнили начальника генштабу Вірменії.