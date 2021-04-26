Верховна Рада завтра проведе два позачергових засідання

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання у вівторок, 27 квітня, двох позачергового пленарних засідань.

По це повідомила пресслужба парламенту.

"Скликати позачергове пленарне засідання ВРУ дев’ятого скликання на 16:00 27 квітня 2021 року, на якому розглянути проєкт постанови ВРУ про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного виконання рішень ВРУ, прийнятих у цій сфері (реєстр. № 5299)", - йдеться у розпорядженні №101.

У розпорядженні №102 зазначається таке: "Скликати позачергове пленарне засідання ВРУ дев’ятого скликання 27 квітня 2021 року відразу після завершення позачергового пленарного засідання ВРУ, скликаного відповідно до розпорядження голови Верховної Ради України від 26 квітня 2021 року № 101".

Нагадаємо, минулого тижня у "Слузі народу" повідомили, що готуються декілька позачергових засідань. Джерело LB.ua в керівництві однієї з парламентських фракцій повідомило, що наступного тижня позачергові плануються у два дні - у вівторок і четвер.

Народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") своєю чергою повідомив у Telegram, що депутати можуть зібратися зразу на чотири засідання. На одному з них, зокрема, мають голосувати за нового міністра енергетики. За даними джерел LB.ua. основним кандидатом є нинішній віцепрезидент "Енергоатому" Герман Галущенко.