Наступного тижня Рада може провести чотири позачергових засідання (оновлено)

Наступного тижня можуть відбутися позачергові засідання Верховної ради. Наразі вже з'явився попередній порядок денний засідання.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура.
"Колеги ініціюють позачергове засідання ВРУ наступного тижня для розгляду і прийняття вищезазначених законопроєктів. Почався збір підписів депутатів", - написав він.
Отже, у порядку денному наступні законопроєкти:
- №5304 - про внесення змін до ЗУ про держбюджет-2021 щодо збільшення видатків на правосуддя місцевими, апеляційними судами;
- №4236 - про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків;
- №5065 - про фінансові послуги та фінансові компанії;
- №5104 - щодо удосконалення регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою;
- №3718 - про основні засади молодіжної політики;
- №2063 - пропозиції президента до закону про доступ адвокатів до тюрем та СІЗО;
- №3985 - про запуск електронного правосуддя;
- №2164 - про процедуру заочного арешту;
- №3935 - про стаж у Службі судової охорони;
- №5246 - закон Володимира Зеленського про "суд у смартфоні";
- №5175 - продовження мита на експорт брухту;
- №4212 - щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються у них;
- №5202 - про організацію водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель.
Джерело LB.ua в керівництві однієї з парламентських фракцій повідомило, що наступного тижня позачергові плануються у два дні - у вівторок і четвер.
"Знову два довгих, вечірніх засідань. Можливе кадрове питання по призначенню міністра енергетики", - розповів депутат.
Оновлено. Народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") своєю чергою повідомив у Telegram, що депутати можуть зібратися зразу на чотири засідання.
"Щонайменше, вже відомо про чотири позачергові засідання цього тижня. На вівторок і четвер – за повісткою від коаліції... Їх там 31 законопроєкт", - написав він.
Нагадаємо, 22 квітня фракція "Слуга народу" ухвалила рішення провести внутрішнє опитування в чаті депутатів щодо виключення депутата Євгенія Шевченка та призначення очільника Міненерго. Основним кандидатом на посаду міністра енергетики є нинішній віцепрезидент "Енергоатому" Герман Галущенко.
Разом з цим в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що продовжує виконувати свої обов'язки та готується до нового відрядження у складі офіційної української делегації.
Джерела LB.ua у владних колах повідомили, що Вітренко вже написав заяву на звільнення і зробив це раніше, ніж відбувся візит до Катару. Однак рішення щодо звільнення Вітренка, за словами джерел, може бути ухвалено лише після визначення альтернативного кандидата на пост керівника міністерства.
У "Слузі народу" також підтвердили, що кадрові питання "будуть позитивно розглянуті наступного четверга в Раді".