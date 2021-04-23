Наступного тижня Рада може провести чотири позачергових засідання (оновлено)

Наступного тижня можуть відбутися позачергові засідання Верховної ради. Наразі вже з'явився попередній порядок денний засідання.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

"Колеги ініціюють позачергове засідання ВРУ наступного тижня для розгляду і прийняття вищезазначених законопроєктів. Почався збір підписів депутатів", - написав він.

Отже, у порядку денному наступні законопроєкти:

№5304 - про внесення змін до ЗУ про держбюджет-2021 щодо збільшення видатків на правосуддя місцевими, апеляційними судами;

№4236 - про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків;

№5065 - про фінансові послуги та фінансові компанії;

№5104 - щодо удосконалення регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою;

№3718 - про основні засади молодіжної політики;

№2063 - пропозиції президента до закону про доступ адвокатів до тюрем та СІЗО;

№3985 - про запуск електронного правосуддя;

№2164 - про процедуру заочного арешту;

№3935 - про стаж у Службі судової охорони;

№5246 - закон Володимира Зеленського про "суд у смартфоні";

№5175 - продовження мита на експорт брухту;

№4212 - щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються у них;

№5202 - про організацію водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель.

Джерело LB.ua в керівництві однієї з парламентських фракцій повідомило, що наступного тижня позачергові плануються у два дні - у вівторок і четвер.

"Знову два довгих, вечірніх засідань. Можливе кадрове питання по призначенню міністра енергетики", - розповів депутат.

Оновлено. Народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") своєю чергою повідомив у Telegram, що депутати можуть зібратися зразу на чотири засідання.

"Щонайменше, вже відомо про чотири позачергові засідання цього тижня. На вівторок і четвер – за повісткою від коаліції... Їх там 31 законопроєкт", - написав він.

Нагадаємо, 22 квітня фракція "Слуга народу" ухвалила рішення провести внутрішнє опитування в чаті депутатів щодо виключення депутата Євгенія Шевченка та призначення очільника Міненерго. Основним кандидатом на посаду міністра енергетики є нинішній віцепрезидент "Енергоатому" Герман Галущенко.

Разом з цим в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що продовжує виконувати свої обов'язки та готується до нового відрядження у складі офіційної української делегації.

Джерела LB.ua у владних колах повідомили, що Вітренко вже написав заяву на звільнення і зробив це раніше, ніж відбувся візит до Катару. Однак рішення щодо звільнення Вітренка, за словами джерел, може бути ухвалено лише після визначення альтернативного кандидата на пост керівника міністерства.

У "Слузі народу" також підтвердили, що кадрові питання "будуть позитивно розглянуті наступного четверга в Раді".