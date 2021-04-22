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Депутатів "Слуги народу" опитають щодо виключення Шевченка та призначення очільника Міненерго

Голосування відбуватиметься в партійному додатку.

Депутатів "Слуги народу" опитають щодо виключення Шевченка та призначення очільника Міненерго
Фото: facebook/Слуга Народу

Фракція "Слуга народу" ухвалила рішення провести внутрішнє опитування в чаті депутатів щодо виключення депутата Євгенія Шевченка та призначення очільника Міненерго.

Про це повідомили джерела LB.ua у фракції.

“Буде голосування в додатку, який у нас створено було декілька місяців тому”, - сказав один із співрозмовників.

За словами джерел, голосування стосуватиметься кандидатури на посаду Міністра енергетики, а також щодо виключення з фракції нардепа Шевченка. При цьому спочатку буде проведене сигнальне голосування.

Раніше, 20 квітня депутат Шевченко приїхав у Мінськ на зустріч до Лукашенка, попри те що Україна не визнає його президентські повноваження. При цьому депутат заявив Лукашенкові, що більше третини українців хотіли б бачити його своїм президентом.

У "Слузі народу" заявили, що вимагатимуть від нардепа пояснень. А вже сьогодні Євгеній Шевченко сам попросив виключити його з фракції.

За словами джерел, дата голосування ще точно не визначена.

“Ще немає дати. Це залежить від голосування у фракції”, - сказав співрозмовник у фракції, додавши, що сьогодні на засіданні були присутні менше 200 депутатів.

Нагадаємо, основним кандидатом на посаду міністра енергетики України станом на сьогодні є нинішній віцепрезидент "Енергоатому" Герман Галущенко.

Разом з цим в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що продовжує виконувати свої обов'язки та готується до нового відрядження у складі офіційної української делегації.

Джерела LB.ua у владних колах повідомили, що Вітренко вже написав заяву на звільнення і зробив це раніше, ніж відбувся візит до Катару. Однак рішення щодо звільнення Вітренка, за словами джерел, може бути ухвалено лише після визначення альтернативного кандидата на пост керівника міністерства.

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