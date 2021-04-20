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Нардеп Шевченко на зустрічі з Лукашенком: "36% українців хотіли б бачити вас своїм президентом"

Депутат зазначив, що "не говорить за весь український народ, але це - соціологія".

Нардеп Шевченко на зустрічі з Лукашенком: "36% українців хотіли б бачити вас своїм президентом"
Фото: скрін відео

Депутат партії "Слуга народу" Євгеній Шевченко під час зустрічі з Олександром Лукашенком заявив, що більше третини українців хотіли б бачити його своїм президентом.

Відео опублікував наближений до білоруської влади Telegram-канал "Пул первого".

"Мене багато хто може звинуватити, ніби я говорю за весь український народ, але я знаю, і соціологія це показує, що українці люблять білоруський народ. Я просто висловлюю думку цих людей. Не кажу, що це більшість або меншість, але їх дуже багато. Соціологія показує, що на сьогоднішній день 36% українців хотіли б бачити вас, Олександр Григорович, своїм президентом", - сказав Шевченко.

Фото: скрін відео

Нагадаємо, 20 квітня депутат Шевченко приїхав у Мінськ на зустріч до Лукашенка, попри те що Україна не визнає його президентські повноваження. У партії заявили, що поїздка - власна ініціатива Шевченка та зазначили, що вимагатимуть від нардепа пояснень.

Євгеній Шевченко має скандальну репутацію. Зокрема, він брав участь у телешоу російських пропагандистів, ностальгував за радянською медициною. Один із колег Шевченка з фракції якось назвав його "ватним клоуном" та "інтелектуально обмеженим створінням".

Зазначимо, що у 2019 році Лукашенко очолив рейтинг симпатій українців серед іноземних лідерів.

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