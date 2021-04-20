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Депутати країн "Люблінського трикутника" поїдуть на Донеччину

Україну представлятиме віцеспікер Ради Руслан Стефанчук.

Депутати країн "Люблінського трикутника" поїдуть на Донеччину
Фото: prm.ua

21 квітня перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук здійснить робочу поїздку на Донеччину.

Про це інформує пресслужба українського парламенту.

Зазначається, що разом з українським віцеспікером у поїздці візьмуть участь парламентарії країн "Люблінського трикутника": віцемаршалка Сейму Республіки Польща пані Малгожата Госєвська та віцеспікер Сейму Литовської Республіки пан Паулюс Саударґас.

Згідно з повідомленням пресслужба посольства Польщі в Києві, у планах візиту - зустрічі у форматі "Люблінського трикутника" в Маріуполі, а також відвідини Авдіївки та Слов’янська.

"Люблінський трикутник" - це формат, створений Україною, Польщею та Литвою, у рамках якого три країни зосередяться на поглибленні взаємодії у питаннях оборони, економіки, торгівлі і туризму.

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