Лукашенко "не париться" через бажання України перенести мирні переговори з Мінська

Олександр Лукашенко заявив, що "не париться" через бажання України перенести переговори Тристоронньої контакної групи з Мінська.

Про це він сказав у вівторок на зустрічі з депутатом Верховної Ради Євгенієм Шевченком, який приїхав до Лукашенка з приватним візитом.

"Ви що, вважаєте, що робота Тристоронньої контактної групи - це подарунок Лукашенкові? Та ні! Тоді попросив президент Порошенко, Путін - всі погодились. Забезпечили все, що тільки українці хотіли. [А тепер] кажуть, у інше місце є бажання перенести... Та ради Бога. Якщо Україні це вигідно і піде на користь, ми будемо тільки вітати. Але я не розумію, навіщо їхати за тридев'ять земель? Це чисто політична вакханалія. Повірте, ми особливо не паримося з цього приводу. Просто шкода Україну, що цей процес може затягнутися чи взагалі розвалиться", - сказав Лукашенко.

Він також сказав, що підтримує позицію Росії у питанні виконання Мінських угод.

"Я вам абсолютно щиро скажу: нормалізація ситуації в проблемних точках України, перш за все на Донбасі, залежить тільки від України. Нехай, можливо, з завтрашнього дня, якщо піти по мінським угодами і так далі, десь трошки зачепить у когось нерви, українські якісь інтереси. Але, повірте, в середньостроковій перспективі Україна виграє", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що 5 вересня 2014 року в столиці Білорусі були підписані так звані Мінські угоди. З тих пір у Мінську проходять засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, ОБСЄ, Росія) з приводу їх виконання. З 2020 року переговори відбуваються в режимі онлайн через пандемію коронавірусної хвороби.

Питання перенесення переговорів щодо Донбасу з Мінська час від часу піднімається уже кілька років. В 2018 році, наприклад, говорилось про перенесення їх в Казахстан.

У 2020 році канцлер Австрії Себастьян Курц запропонував перенести переговори ТКГ щодо Донбасу із Мінська до Відня.

З осені 2020 року політичні відносини між Україною та Білоруссю було поставлено на паузу через рішення не визнавати перемогу Лукашенка на президентських виборах. У зв'язку з цим представники України в ТКГ на чолі з Леонідом Кравчуком та Олексієм Резніковим заявили, що відновлення переговорів у Мінську не буде можливим.