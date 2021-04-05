Україна виключає відновлення переговорів по Донбасу в Мінську, - Резніков

Українська делегація в Тристоронній контактній групі після завершення пандемії не буде їхати до Мінська на перемовини щодо Донбасу через ворожу риторику Білорусі щодо України.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Ми категорично повідомили, що не будемо брати участь у засіданнях ТКГ, якщо раптом завершаться карантинні обмеження і буде запропоновано продовжити консультації, як і раніше, у Мінську. Ми пояснили, що українська делегація не буде спрямовувати своїх членів у Мінськ для зустрічей у реальному житті. Все одно доведеться шукати для зустрічей іншу країну та інше місто. Я думаю, оскільки сьогодні Білорусь поки що знаходиться під впливом Російської Федерації, то для нас немає довіри до цієї території", - сказав Резніков.

Нагадаємо, в березні Голова Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що з території України великими партіями незаконно поставляється зброя, призначена для дестабілізації ситуації в країні.

У вересні 2020 року Олександр Лукашенко назвав Україну "форпостом політичних провокацій", до цього також говорив, що провокатори потрапляють в Білорусь через сусідні країни.