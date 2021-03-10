Голова КДБ Білорусі звинуватив Україну в постачанні зброї "для терактів"

Голова Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що з території України великими партіями незаконно поставляється зброя, призначена для дестабілізації ситуації в країні.

Про це він заявив в ефірі програмі "Розмова у президента" на телеканалі "Білорусь 1", передають "Білоруські новини".

"З території України великі партії, величезні партії зброї на нашу територію доставлялися для подальшого використання з метою дестабілізації ситуації, планувалися терористичні акти як щодо об'єктів державних відомств, так і щодо окремих посадових осіб, в тому числі - з загрозою загибелі великої кількості населення... На жаль це правда. Це та реальна дійсність, в якій ми в даний час живемо", - сказав Тертель.

При цьому він зазначив, що КДБ має інформацію щодо "причетних осіб" і "вживає відповідних заходів".

"Ми вживаємо відповідних заходів: у нас є достовірна інформація про прагнення в даний час з боку інших осіб. Вони виходять в тому числі з території іноземних держав, окремі з цих осіб співпрацюють зі спецслужбами іноземних держав, - заявив голова КДБ", - сказав Тертель.

За його словами, українській стороні по лінії Генпрокуратури спрямовані "запити з фактами, прізвищами та телефонами причетних осіб".

"Відповіді нами не отримано. По групі Оліневіча отримана формальна відписка про те, що ні дотримана формальна сторона запитів. Це не відповідає нашим партнерським відносинам з Україною і, вважаємо, створює загрозу для нашої держави в перспективі", - наголосив голова КДБ.

Нагадаємо, у грудні минулого року Олександр Лукашенко заявив про нібито викриття групи терористів, яка "тоннами завозила" зброю через територію України і готувала теракти по всій Білорусі. За його словами, мова йде про так звану групу Миколи Автуховича, яку затримали 8 грудня.

В МЗС України назвали заяву Лукашенка "черговою інсинуацією, яка 2 чітко вписується в його політику із залякування білоруського народу".

Це вже не вперше, коли Лукашенко пов'язує з Україною певні заворушення у своїй країні. У вересні 2020 року він назвав Україну "форпостом політичних провокацій", до цього також говорив, що провокатори потрапляють в Білорусь через сусідні країни.

У 2019 році Лукашенко заявляв, що Білорусь "наглухо закрила кордон з Україною через потік зброї".