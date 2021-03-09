Зеленський: питання мови в Україні не на часі
Зеленський: питання мови в Україні не на часі
У Києві влаштували протест через призначення нових членів Вищої ради правосуддя і судді Конституційного суду
У Києві влаштували протест через призначення нових членів Вищої ради правосуддя і судді Конституційного суду
Притула йде з ТВ-проєкту "Де логіка?" через ​"бенефіціарів із російськими паспортами"
Притула йде з ТВ-проєкту "Де логіка?" через ​"бенефіціарів із російськими паспортами"
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
СБУ допитала Медведчука у справі про держзраду (оновлено)
СБУ допитала Медведчука у справі про держзраду (оновлено)
Шевченківська премія-2021: Оксана Луцишина, Борис Михайлов, Валентин Васянович – серед лауреатів
Шевченківська премія-2021: Оксана Луцишина, Борис Михайлов, Валентин Васянович – серед лауреатів
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Секретар РНБО: англійська має стати другою мовою в країні
Секретар РНБО: англійська має стати другою мовою в країні
Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
ГоловнаСвіт

Кожна четверта жінка у світі зазнала насилля з боку партнера, - ВООЗ

Автори дослідження проаналізували дані з 2000 по 2018 роки.

Кожна четверта жінка у світі зазнала насилля з боку партнера, - ВООЗ
Фото: kmiragaya/Depositphotos

Кожна четверта жінка та дівчина у всьому світі зазнала фізичного або сексуального насилля з боку чоловіка чи партнера-чоловіка.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За даними ВООЗ, жінки піддаються насиллю у ранньому віці. Принаймні одна з чотирьох молодих жінок (у віці 15-24 років), які були у стосунках, піддалися насиллю з боку інтимного партнера.

За даними організації, чверть дівчат у віці 14-19 років хоча б раз у житті стикалися з насиллям. Найбільше від нього страждають жінки 30-39 років.

Автори дослідження проаналізували дані з 2000 по 2018 роки і робота не враховує період епідемії коронавірусу, в який, за попередніми даними ООН, рівень домашнього насилля зріс до 15 мільйонів.

"Насильство проти жінок є ендемічним у кожній країні та культурі, завдаючи шкоди мільйонам жінок та їх сім'ям, і посилюється пандемією COVID-19. Але на відміну від COVID-19, насильство проти жінок не можна зупинити вакциною. Ми можемо боротися з цим лише глибоко вкоріненими та стійкими зусиллями - урядів, громад та окремих людей - змінити шкідливе ставлення, покращити доступ до можливостей та послуг для жінок та дівчат та розвивати здорові та взаємоповажні стосунки", - наводяться у повідомленні слова генерального директора ВООЗ Тедроса Гебреїсуса.

Нагадаємо, 8 березня у Києві відбувся Марш жінок. Цього року акція присвячена приверненню уваги до негативних для жінок наслідків пандемії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також