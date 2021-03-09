Кожна четверта жінка у світі зазнала насилля з боку партнера, - ВООЗ

Кожна четверта жінка та дівчина у всьому світі зазнала фізичного або сексуального насилля з боку чоловіка чи партнера-чоловіка.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За даними ВООЗ, жінки піддаються насиллю у ранньому віці. Принаймні одна з чотирьох молодих жінок (у віці 15-24 років), які були у стосунках, піддалися насиллю з боку інтимного партнера.

За даними організації, чверть дівчат у віці 14-19 років хоча б раз у житті стикалися з насиллям. Найбільше від нього страждають жінки 30-39 років.

Автори дослідження проаналізували дані з 2000 по 2018 роки і робота не враховує період епідемії коронавірусу, в який, за попередніми даними ООН, рівень домашнього насилля зріс до 15 мільйонів.

"Насильство проти жінок є ендемічним у кожній країні та культурі, завдаючи шкоди мільйонам жінок та їх сім'ям, і посилюється пандемією COVID-19. Але на відміну від COVID-19, насильство проти жінок не можна зупинити вакциною. Ми можемо боротися з цим лише глибоко вкоріненими та стійкими зусиллями - урядів, громад та окремих людей - змінити шкідливе ставлення, покращити доступ до можливостей та послуг для жінок та дівчат та розвивати здорові та взаємоповажні стосунки", - наводяться у повідомленні слова генерального директора ВООЗ Тедроса Гебреїсуса.

Нагадаємо, 8 березня у Києві відбувся Марш жінок. Цього року акція присвячена приверненню уваги до негативних для жінок наслідків пандемії.