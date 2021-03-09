Керівниця європейського регулятора порівняла "Спутнік V" з "російською рулеткою"

Керівниця Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА) Крісти Віртумер-Хохе порівняла вакцину "Спутнік V" з "російською рулеткою" та порадила не давати дозволів на його використання у екстреному порядку.

8 березня Віртумер-Хохе в ефірі австрійського телеканалу ORF спитали, чи буде Австрія слідом за Чехією і Словакією дозволяти російську вакцину.

Вона відповіла, що "це трохи нагадує російську рулетку", і порадила не видавати таких дозволів через недостатню кількість даних про вакцину.

Ввечері того ж дня офіційний акаунт "Спутніка V" у твіттері зажадав від неї вибачень.

"Ми вимагаємо публічних вибачень від Крісти Віртумер-Хохе з EMA за її негативні коментарі щодо держав ЄС, які напряму схвалюють "Спутнік V". Її коментарі викликають серйозні питання про можливе політичне втручання в процес експертизи. EMA допускало подібних заяв ні про яку іншу вакцину", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що на початку лютого один з найвідоміших медичних журналів The Lancet опублікував попередні результати третьої фази клінічних досліджень російської вакцини "Спутнік V". Повідомляється, що ця розробка має 91,6% ефективності проти COVID-19.

Російську вакцину зареєстрували 46 країн світу.