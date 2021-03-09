Президент Чорногорії закликав закрити кордони і посилити карантин

Президент Чорногорії Мило Джуканович закликав уряд країни закрити кордони і запровадити суворі обмежувальні заходи у зв'язку із ростом захворюваності на коронавірус.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Дані про кількість померлих і про нові зареєстровані випадки COVID-19 викликають стурбованість. Я закликаю уряд Чорногорії негайно закрити кордони країни і ввести найсуворіші епідеміологічні заходи", - написав Джуканович у Twitter.

В інтерв'ю телебаченню міста Никшич президент також назвав ситуацію з COVID-19 в країні драматичною і висловив необхідність посилення заходів. За його словами, це дозволить підтримати стабільність системи охорони здоров'я і дасть шанс на швидке відродження економіки.

Раніше Джуканович закликав заборонити в'їзд в країну без тестів ПЛР на коронавірус у зв'язку з погіршенням епідемічної обстановки. Зараз в'їзд до Чорногорії дозволений туристам з усього світу, довідки і тести на коронавірус не потрібні.

За останніми даними, у Чорногорії зафіксовано понад 80 тисяч випадків коронавірусної недуги, з них 417 за минулу добу.