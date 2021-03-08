У Швейцарії більше половини учасників референдуму проголосували за заборону одягу, що закриває обличчя

Єдності щодо цього питання немає навіть у мусульманській общині.

Фото: Swissinfo

У Швейцарії оприлюднили офіційні результати референдуму щодо заборони закритого обличчя на публіці включно з носінням нікабу - одягу мусульманських жінок. "За" це висловився 51%, проти - 48,8%.

Швейцарці 18 з 26 кантонів виступили проти носіння балаклав та платків, але найбільше це пов'язують саме з одягом мусульманок, пише Swissinfo. Пропозицію щодо заборони вносила права Швейцарська народна партія, зазначило "BBC Україна".

"Сьогоднішнє рішення відкриває старі рани, ще більше розширює принцип правової нерівності та направляє чіткий сигнал про відторгнення мусульманської меншини", - йдеться у заяві Центральної ради мусульман, яка також додає, що оскаржуватиме це рішення у суді.

При цьому єдності щодо цього питання не було навіть у самій мусульманській громаді, частина якої виступає за рівність чоловіків і жінок, зокрема і в принципах носіння одягу.

Голова комітету з референдуму та депутат від Швейцарської народної партії Вальтер Вобманн назвав закрите обличчя у мусульман "символом крайнього політичного ісламу, який набуває дедалі більшої популярності в Європі і якому не місце в Швейцарії".

"У нас у Швейцарії є традиція показувати своє обличчя. Це ознака наших основних свобод", - сказав він.

Уряд Швейцарії виступав проти цієї заборони, зазначаючи, що держава не повинна диктувати, що одягати жінкам. Деякі політсили також вважають, що подібні речі повинні вирішуватися на рівні кантонів, а не всієї країни.

Результат референдуму ще не означає, що людям все таки повністю заборонять закривати одягом обличчя, тим більше мова не йде про заборону на носіння масок під час пандемії. Як зазначає The Hindu, ймовірна заборона може поширитися на приховування обличчя у публічних місцях, як то ресторани, спортивні стадіони, громадський транспорт і вулиці. У влади є два роки на те, щоб привести законодавство у відповідність до референдуму.

При цьому два швейцарські кантони на місцевому рівні ще до референдуму заборонили одяг, що закриває обличчя.

Мусульманами є близько 5% Швейцарії, загальна кількість населення у країні - 8,6 млн.

Референдуми у країні проводять досить часто - громадян запрошують висловити свою думку з приводу державних питань як на національному, так і на регіональному рівні.

Нагадаємо, що заборона на приховування обличчя одягом діє в кілької європейських країнах, зокрема Нідерландах з 2019 року. Франція заборонила це ще у 2011 році.