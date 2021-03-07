У неділю, 7 березня у Швейцарії проходить референдум, серед питань якого є “заборона приховувати обличчя у громадських місцях”. За останніми даними, заборону підтримує 54% виборців.

Про це пише swissinfo.ch.

Пропонується ввести загальнонаціональну заборону на нікаби, паранджу, “палестинські хустки” та інші форми одягу, що дозволяють приховувати обличчя. Заборона також стосується і футбольних фанатів та радикалів, які ховають обличчя під час демонстрацій.

Зазначимо, єдності з цього питання немає навіть серед місцевих мусульман.

Головним аргументом прихильників ініціативи є те, що чоловіки і жінки повинні мати рівні права, а носіння чадри чи нікаба їх обмежує. Заборона також має зміцнити громадський порядок у країні, важливим є і аргумент про боротьбу з тероризмом.

Фото: EPA/UPG

Водночас опоненти заявляють, що носіння нікаба позбавить багатьох мусульманок права і можливості виходити з дому і брати участь у суспільному житті. Заборона буде поширюватися на загальнодоступні вулиці і площі у всій Швейцарії, громадський транспорт, робочі офіси, ресторани, магазини і стадіони. Винятків для туристок-жінок, наприклад з держав Перської затоки, не буде.

Парламентська більшість, яка відхилила таку заборону, підготувала свою контрпропозицію, що послаблює вимоги вищевказаної ініціативи. Пропонується заборонити приховування обличчя лише у разі, якщо представники влади хочуть ідентифікувати особу, зокрема у громадському транспорті.

“Вже завтра народ Швейцарії остаточно відповість на питання, чи хоче він приєднатися до інших п'яти європейських країн, таких як Франція, Бельгія, Австрія, Болгарія і Данія, де вже заборонили носіння одягу, що приховує обличчя, у громадських місцях”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, напередодні референдуму у Женеві пройшли протести противників заборони.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, у 2019 році після багаторічних суперечок у Нідерландах введено заборону на носіння елементів одягу, що закриває обличчя.