Мітинг організувала група “Freedom Sweden”, яка вважає, що антиковідні правила обмежують свободу людини.

У Стокгольмі сотні людей взяли участь у першому великому мітингу проти карантинних обмежень. Акцію, що відбулася у суботу, 6 березня розігнала поліція.

Про це пише apnews.com.

Місцева влада заявила, що акція була незаконною, оскільки проводилася без дозволу.

Стокгольмська поліція вирішила зупинити акцію одразу після її початку, коли кількість учасників перевищила дозволену законодавством країни для громадських зібрань.

Фото: EPA/UPG

На відео шведських ЗМІ видно, що на площі Медборгарплатсен, недалеко від старої частини столиці, зібралося чимало людей без масок. За різними оцінками у заході взяли участь від 300 до 500 осіб.

Шведські таблоїди Aftonbladet і Expressen повідомили, що демонстранти розійшлися переважно мирно, водночас шість поліцейських отримали поранення.

Відомо, що організатором мітингу стала група “Freedom Sweden”, яка вважає, що антикарантинні правила обмежують свободу людини.

Cеред протестувальників були ультраправі активісти, противники вакцинації і сім'ї з дітьми.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, на початку пандемії Швеція, на відміну від більшості інших європейських країн, не ввела жорстких обмежень, але за останні кілька місяців уряд зайняв значно жорсткішу позицію.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Станом на 7 березня у країні кількість випадків коронавірусу становить 684 961, померло від ускладнень хвороби 13 003 людей.