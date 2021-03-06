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У Фінляндії перенесли вибори через коронавірус

Муніципальні вибори мали відбутися 18 квітня.

У Фінляндії перенесли вибори через коронавірус
Фото: aliexpress.com

Муніципальні вибори у Фінляндії перенесені на 13 червня через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Зазначається що Міністерство юстиції прийшло до цього рішення за підсумками обговорень з представниками парламентських партій. Всі партії, за винятком "Справжніх фінів", підтримали перенесення виборів.

Обгрунтуванням для перенесення названо забезпечення законності і безпеки для здоров'я громадян.

Вибори мали відбутися 18 квітня.

Нагадаємо, у Фінляндії з 8 березня вводять локдаун на три тижні  через ситуацію з ковідом. Епідемічна ситуація в країні  погіршилася після різдвяних свят. У лютому також у Фінляндії підтвердили випадок зараження новим штамом ковіду, який отримав назву Fin-796H.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія має намір запровадити так званий паспорт вакцинації з даними про отримання щеплення від коронавірусу.

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