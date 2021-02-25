У Фінляндії з 8 березня вводять локдаун на три тижні

Комендантську годину в країні вводити не будуть.

Уряд Фінляндії ухвалив рішення ввести з 8 березня тритижневий локдаун через ситуацію з ковідом.

Про це повідомляє Yle.

Так, з 8 по 28 березня учні середніх і старших класів будуть навчатися дистанційно. Також будуть призупинені групові заняття для дітей старше 12 років.

Уряд також внесе до парламенту пропозицію про закриття підприємств громадського харчування - вони працюватимуть на доставку.

У регіонах, де ситуація з поширенням вірусу найбільш несприятлива рекомендували заборонити проведення заходів з кількістю учасників більше шести осіб.

Комендантську годину в країні вводити не будуть.

Нагадаємо, епідемічна ситуація в Фінляндії погіршилася після різдвяних свят. У лютому в країні підтвердили випадок зараження новим штамом ковіду, який отримав назву Fin-796H.

Повідомлялося також, що Фінляндія має намір запровадити так званий паспорт вакцинації з даними про отримання щеплення від коронавірусу.