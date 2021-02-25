Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Німецька Wintershall Dea зупинила фінансування "Північного потоку-2"
Німецька Wintershall Dea зупинила фінансування "Північного потоку-2"
Бойовик напав з ножем на українського військового на позиціях опорного пункту ЗСУ
Бойовик напав з ножем на українського військового на позиціях опорного пункту ЗСУ
СБУ затримала "українського експерта" російських пропагандистських телеканалів Дудкіна
СБУ затримала "українського експерта" російських пропагандистських телеканалів Дудкіна
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
ГоловнаСвіт

У Фінляндії з 8 березня вводять локдаун на три тижні

Комендантську годину в країні вводити не будуть.

У Фінляндії з 8 березня вводять локдаун на три тижні

Уряд Фінляндії ухвалив рішення ввести з 8 березня тритижневий локдаун через ситуацію з ковідом.

Про це повідомляє Yle.

Так, з 8 по 28 березня учні середніх і старших класів будуть навчатися дистанційно. Також будуть призупинені групові заняття для дітей старше 12 років.

Уряд також внесе до парламенту пропозицію про закриття підприємств громадського харчування - вони працюватимуть на доставку.

У регіонах, де ситуація з поширенням вірусу найбільш несприятлива  рекомендували заборонити проведення заходів з кількістю учасників більше шести осіб.

Комендантську годину в країні вводити не будуть.

Нагадаємо, епідемічна ситуація в Фінляндії погіршилася після різдвяних свят. У лютому в країні підтвердили випадок зараження новим штамом ковіду, який отримав назву Fin-796H.

Повідомлялося також, що Фінляндія має намір запровадити так званий паспорт вакцинації з даними про отримання щеплення від коронавірусу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також