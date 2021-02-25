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На Філіппінах двоє поліцейських загинули у перестрілці з іншими правоохоронцями

Агентство боротьби з наркотиками і нацполіція одночасно проводили спецоперацію. 

На Філіппінах двоє поліцейських загинули у перестрілці з іншими правоохоронцями
Фото: соцмережі

На Філіппінах двоє поліцейських загинули під час перестрілки з іншими федеральними агентами у межах провальної операції з викриття наркоторгівців.

Зіткнення відбулося між агентами Філіппінського агентства боротьби з наркотиками та двома офіцерами Філіппінської національної поліції у місті Кесон-Сіті. Також під час стрілянини були поранені троє поліцейських, пише CNN з посиланням на місцеві медіа.

Поліція проводила операцію із затримання наркоторговців на стоянці мережі ресторанів швидкого харчування. Підставними клієнтам наркоторгівців були детективи спецпідрозділу агентства боротьби з наркотиками. Поліція не знала, що клієнти й фековими, пише Rappler. Слідство встановлює, хто першим відкрив вогонь. 

"Для встановлення істини в інциденті буде сформована спільна з поліцією та агентства щодо боротьби з наркотиками комісія. Вона визначить, що трапилося і хто має бути притягнутий до відповідальності", - повідомив представник Філіппінської національної поліції. 

Нагадаємо, що президент Філліпін Родріго Дутерте у 2016 році ввів буквальну війну з наркотиками, у межах якої правоохоронці проводять викривальні операції щодо наркобаронів. 

Дутерте закликав вбивати злочинців і наркоманів. Дослідження правозахисників свідчать, що на Філіппінах поліція вбиває підозрюваних у вживанні наркотиків, але влада заперечує такі дії. 

Точна кількість загиблих у ході "війни проти наркотиків" невідома, але, за різними даними, їх не менше 5000. 

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