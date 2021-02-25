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У Тихому океані моряк після падіння за борт провів 14 годин у воді, тримаючись за сміття

На воді дрейфував відірваний невідомо звідки буйок. 

Фото: The Telegraph
Моряк Відам Перевертілов з Литви провів 14 годин у воді Тихого океану після того, як випав за борт вантажного корабля. Він тримався за рибоволецький буйок, що і допомогло йому дочекатися допомоги.

Перевертілов - головний інженер на борту судна, що виконувало перевезення вантажу між новозеландським портом Тауранга та британською територією Піткерн, пише BBC

Рано вранці чоловік після зміни заправки палива у машинному відділу відчув запаморочення і вийшов на палубу, щоб подихати повітрям. Раптово Перевертілов опинився за бортом - ймовірно, втратив свідомість. 

Після потрапляння у воду він прийшов до тями, після чого помітив вдалені чорну крапку і вирішив до неї підплисти. "Крапкою" виявився відірваний буйок, який не був прикріплений до чого-небудь. 

"Він не був прив'язаний до чогось, чи до човна, це був просто шматок морського сміття", - повідомив син Перевертілова Марат. 

Екіпаж помітив відсутність Перевертілова тільки через шість годин. Увесь цей час корабель рухався за маршрутом, але коли нестача людини на борту стала очевидна, капітан розвернув його. 

Команда вирахувала, о котрій годині Перевертілов приблизно був на борту завдяки судовому журналу, де він робив помітки. Вони підрахували, де в цей час проходив корабель (у 400 морських милях на південь від Південних островів Французької Полінезії) та передали повідомлення про людину за бортом по радіозв'язку. До пошуку чоловіка долучилися літаки військово-морського флоту Франції, а метеорологічна служба вивчила вітри, щоб вирахувати можливі схеми дрейфу.

Зрештою Перевертілова помітили його ж колеги. Моряк побачив свій корабель і почав кричати та махати руками. Один з членів екіпажу почув крик, тож чоловіка вдалося знайти і витягти з води. 

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