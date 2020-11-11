На Вануату виявили перший з початку пандемії випадок COVID-19

Також коронавірус вперше виявили ще у двох тихоокеанських державах.

На архіпелазі Вануату, розташованому в Меланезії, зафіксували перший з початку пандемії випадок зараження коронавірусом.

МОЗ Вануату зазначає, що хворий - 23-річний чоловік, який нещодавно повернувся зі США. Його доправлено на карантин, передає Інтерфакс-Україна.

Влада Вануату в березні цього року закрила свої кордони через пандемію і тільки недавно дозволила здійснювати авіарейси для повернення громадян на батьківщину.

Республіка Вануату розташована на більш ніж 80 островах архіпелагу, на них проживають близько 270 тис. людей.

За даними worldometers, по одному випадку зараження ковідом виявили також на Волліс і Футуна - островах у південній частині Тихого океану, на відстані близько 2/3 шляху між Гаваями і Новою Зеландією, та Маршаллових островах.

Загалом коронавірусну недугу зафіксовано вже у 219 країнах і територіях. Наразі у світі майже 51,9 млн випадків COVID-19. Понад 1,2 млн осіб померли, майже 36,5 млн - одужали.

Найбільше захворілих виявили у США (понад 10,5 млн), Індії (8,6 млн) та Бразилії (5,7 млн). Україна із майже 490 тис. випадків залишається на 20-й позиції.