Болсонару закликав громадян Бразилії не ставитися до пандемії "як гомосексуалісти"

Також він критично висловився на адресу Джо Байдена.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару під час промови в президентському палаці звернувся до громадян із закликом не ставитися до пандемії ковіду "як країні гомосесуалістів".

Болсонару розкритикували за його висловлювання, особливо на тлі більш ранніх заяв, де він применшав небезпеку хвороби, пише RFI.

"Я шкодую про смерті. Я дійсно шкодую. Але коли-небудь ми всі помремо. Бігати від реальності немає сенсу. Ми повинні перестати бути країною гомосексуалістів. Ми повинні прийняти це та боротися", - заявив він.

Раніше Болсонару засуджував "істерію" довкола ковіду, порівняв його з "невеликим грипом" та стверджував, що імунна система бразильців настільки сильна, що вони можуть плавати в стічних водах і "нічого не підхопити".

Також бразильський президент неоднозначно висловився на адресу кандидата в президенти США Джо Байдена, заявивши, що "дипломатія не працює, ти повинен мати порох".

Спікерка нижньої палати Конгресу Родріго Майя прокоментувала висловлювання президента у Twitter, зазначивши, що "між порохом" і "гомосексуалістами" в країні загинуло 160 000 осіб".

Бразилія наразі перебуває на третьому місці за поширенням коронавірусу. Станом на 11 листопада, за даними Worldometers, захворіли понад 5,7 млн померли більше 162 тис., при цьому одужали 5,064 млн.

Нагадаємо, що на початку пандемії Болсонару відмовився від використання маски на публіці і навіть оскаржив рішення суду, який примусив його носити маску.

У липні президент Бразилії сам заразився ковідом, а про одужання повідомив лише через 25 липня.