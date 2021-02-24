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​Гана першою в світі отримала вакцину проти коронавірусу за програмою COVAX

В столицю Аккру доставили 600 тис. доз AstraZeneca.

Гана стала першою країною у світі, яка отримала вакцину проти коронавірусу в рамках програми COVAX. В середу туди доправили 600 тисяч доз вакцини AstraZeneca виробництва Індії.

Про це повідомили в твіттері Всесвітньої організації охорони здоров'я та на сайті ЮНІСЕФ.

Фото: twitter.com/WHOGhana

Програма COVAX, ініційована ВООЗ, покликана забезпечити справедливий розподіл 2 млрд доз вакцин проти коронавірусної хвороби, до кінця 2021 року.

У спільній заяві ВОЗ та ЮНІСЕФ назвали доставку першої партії вакцини в Гану визначним моментом, який матиме вирішальне значення для припинення пандемії.

В Гані з початку пандемії зафіксували близько 81 тисячі випадків COVID-19 та 580 смертей, але ці показники можуть бути заниженими через недостатній рівень тестування.

Україна має найближчим часом отримати в рамках COVAX близько 2,22 млн вакцини AstraZeneca корейського виробництва (1-2 квартал) та 117 тис. доз вакцини Pfizer (1 квартал).

Нагадаємо, що, за підрахунками МОЗ, загальний обсяг поставок вакцин в Україну на 2021 рік становитиме мінімум 22 млн доз.

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