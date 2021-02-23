США готують санкції проти Росії за кібератаки та отруєння Навального

Адміністрація також працює над указом, який розширить можливості Міністерства внутрішньої безпеки щодо забезпечення стійкості урядових мереж.

Адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції та ряд інших заходів проти Росії через хакерські атаки, зокрема злам систем компанії SolarWinds та урядових установ, а також отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на американських посадовців, обізнаних у цьому процесі.

Покарання за кібер-зломи має бути частиною більш широких заходів, спрямованих на притягнення Москви до відповідальності за інші дії, такі як використання забороненої хімічної зброї проти опозиціонера Олексія Навального.

Так, у адміністрації розробляють заходи, спрямовані на те, щоб Росії і іншим противникам Сполучених Штатів було складніше зламати мережі федерального і приватного секторів.

Крім того, у адміністрації готують заяву щодо встановлення винних у зламі, більш жорстку, ніж оприлюднена американською розвідувальною спільнотою у січні, де говорилося, що Москва “швидше за все” стояла за зламом SolarWinds.

Адміністрація також працює над указом, який розширить можливості Міністерства внутрішньої безпеки щодо забезпечення стійкості урядових мереж.

Нагадаємо, 22 лютого міністри закордонних справ країн Європейського Союзу погодили введення нових санкцій щодо Росії за кримінальне переслідування опозиціонера Олексія Навального.