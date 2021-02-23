Афганістан розпочав щеплення вакциною від AstraZeneca

В Афганістані розпочалася вакцинація від коронавірусу. Першою щеплення вакциною від англо-шведської компанії AstraZeneca зробили журналістці Анісі Шахід.

Про це повідомляє Reuters.

"Постраждала внаслідок війни країна отримала 500 000 доз вакцини AstraZeneca від Інституту сироватки крові Індії (SII), який виробляє вакцину для країн із середнім та низьким рівнем доходу", - сказано в повідомленні.

На церемонії в президентському палаці виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Вахід Маджрох заявив, що вакцинами будуть забезпечені 250 000 людей, в основному із секторів безпеки, охорони здоров'я, освіти та ЗМІ.

Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що працівники засобів масової інформації постійно стають жертвами тих, хто хоче змусити їх мовчати.

"Наші голоси за свободу, рівність та національний суверенітет країни ніколи не будуть заглушені", - сказав він.

Після Шахід щеплення від коронавірусу також зробили лікар та два співробітники афганських сил безпеки.

Як повідомляли, сьогодні в Україну доставили перший препарат для вакцинування від коронавірусу. Це розробка англо-шведської компанії AstraZeneca, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин - індійським Serum Institute. Цей препарат на території Індії випускається під торговельною назвою CoviShield.

Літак з препаратом у кількості 500 000 доз приземлився в аеропорту "Бориспіль". Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що вакцина зразу після розмитнення поїде в регіони.

Тепер в Україні нарешті зможуть почати перший етап щеплення від ковіду, що передбачає передусім вакцинування медиків, котрі працюють з хворими на коронавірус або людьми з підозрою. У чергу на вакцинацію записалися наразі понад 58 000 медпрацівників.