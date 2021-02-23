За добу від ускладнень ковіду померли 15 киян, одужали - 378

За минулу добу в Києві зафіксували 454 нових випадки коронавірусу.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, захворіли 195 жінок віком від 20 до 93 років та 231 чоловік віком від 18 до 84 рокiв, а також 8 дівчаток віком від 2 до 17 років та 20 хлопчиків від 8 місяців до 16 років.

Госпіталізували за добу 88 киян. Від ускладнень померли 15 людей, одужали - 378.

За весь час пандемії в Києві захворіло 135 129 осіб. Від ускладнень захворювання померла 2581 людина.92 303 киян подолали хворобу.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили в Дарницькому (121), Святошинському (64) та в Деснянському (60) районах.

Фото: facebook.com/merkieva

Нагадаємо, в Україні за миинулу добу зафіксували 4 182 нових випадків ковіду, одужала 4 351 людина.