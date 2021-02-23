Пішоходом, якого водій убив під час бійки на дорозі, виявився співробітник Київської митниці
Пішоходом, якого водій убив під час бійки на дорозі, виявився співробітник Київської митниці
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Колишнього "топа" ПриватБанку, співзасновника monobank Яценка затримали в аеропорту Бориспіль
Колишнього "топа" ПриватБанку, співзасновника monobank Яценка затримали в аеропорту Бориспіль
В Україні з 1 березня збільшать пенсії
В Україні з 1 березня збільшать пенсії
У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)
У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)
Венедіктова доручила пов'язаному з Коломойським прокурору САП підписати підозру Яценку, але той відмовився, - Бутусов
Венедіктова доручила пов'язаному з Коломойським прокурору САП підписати підозру Яценку, але той відмовився, - Бутусов
Парадокс білоруського протесту
Парадокс білоруського протесту
МОЗ визнав Буковель причиною нової хвилі ковіду в Івано-Франківській області
МОЗ визнав Буковель причиною нової хвилі ковіду в Івано-Франківській області
Уруського помітили біля Кадирова на виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі
Уруського помітили біля Кадирова на виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

МОЗ офіційно зареєстрував вакцину проти ковіду AstraZeneca, яка сьогодні прибуде в Україну

Препарат вже схвалила ВООЗ, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Євросоюз та Індія.

МОЗ офіційно зареєстрував вакцину проти ковіду AstraZeneca, яка сьогодні прибуде в Україну
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 22 лютого, Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Як відомо, вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Препарат вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

"Вакцина, Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) має локальну (торговельну) назву Covishield. Відповідно, вакцина Covishield, яка сьогодні прибуває до України, офіційно зареєстрована", - йдеться у повідомленні.

Oxford/AstraZeneca (Covishield) подали на реєстрацію до Державного експертного центру МОЗ України 15 лютого. Зазначається, що в Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації та скорочує її до п’яти робочих днів.

У МОЗ наголосили, що також Україна отримала інформацію від COVAX про постачання від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у І–ІІ кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти у виробників. Крім того,  Україна також уклала додаткові прямі контракти на постачання вакцини від COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).

Нагадаємо, 19 лютого міністр охорони здоров'я Максим Степанов полетів до Індії домовлятися про збільшення кількості вакцин та щоб "контролювати відправку першої партії". Вакцина має прибути в Україну сьогодні, 23 лютого.

Про те, що Україна першою отримає саме AstraZeneca, а не препарат Pfizer, стало відомо 13 лютого. Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив журналістам, що перша поставка, ймовірно, буде розміром 500 тисяч доз, а загалом, відповідно до домовленості, Україна буде отримувати по 1 млн доз вакцини щомісяця до червня в рамках цієї закупівлі. Йдеться про закупівлю, яку для держави здійснило міжнародне агентство Crown Agency.

Початок щеплень планували на наступний після поставки день. Терміни поставки оголошували з 15 лютого, однак вони змістилися.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також