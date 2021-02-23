МОЗ офіційно зареєстрував вакцину проти ковіду AstraZeneca, яка сьогодні прибуде в Україну

Препарат вже схвалила ВООЗ, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Євросоюз та Індія.

У понеділок, 22 лютого, Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Як відомо, вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Препарат вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

"Вакцина, Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) має локальну (торговельну) назву Covishield. Відповідно, вакцина Covishield, яка сьогодні прибуває до України, офіційно зареєстрована", - йдеться у повідомленні.

Oxford/AstraZeneca (Covishield) подали на реєстрацію до Державного експертного центру МОЗ України 15 лютого. Зазначається, що в Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації та скорочує її до п’яти робочих днів.

У МОЗ наголосили, що також Україна отримала інформацію від COVAX про постачання від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у І–ІІ кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти у виробників. Крім того, Україна також уклала додаткові прямі контракти на постачання вакцини від COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).

Нагадаємо, 19 лютого міністр охорони здоров'я Максим Степанов полетів до Індії домовлятися про збільшення кількості вакцин та щоб "контролювати відправку першої партії". Вакцина має прибути в Україну сьогодні, 23 лютого.

Про те, що Україна першою отримає саме AstraZeneca, а не препарат Pfizer, стало відомо 13 лютого. Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив журналістам, що перша поставка, ймовірно, буде розміром 500 тисяч доз, а загалом, відповідно до домовленості, Україна буде отримувати по 1 млн доз вакцини щомісяця до червня в рамках цієї закупівлі. Йдеться про закупівлю, яку для держави здійснило міжнародне агентство Crown Agency.

Початок щеплень планували на наступний після поставки день. Терміни поставки оголошували з 15 лютого, однак вони змістилися.