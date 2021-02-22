Виробник AstraZeneca заявив, що пріоритетом у забезпеченні вакциною є Індія, а вже потім решта країн

Виробник вакцини Astra Zeneca - індійський завод Serum Institute - спочатку має забезпечити потреби у препараті на ринку Індії, а вже потім інших країн.

Генеральний директор виробництва Адар Пунавалла у Twitter написав, що Serum Institute "отримав вказівку приділяти першочергову увагу задоволенню величезної потреби Індії та разом з тим урівноважувати потреби решти світу". Це говорить про те, що іноземні уряди можуть зіткнутися із затримками замовлень з боку компанії, оскільки вона ставить потреби Індії вище інших, пише CNBC. Хто саме дав таку вказівку - Пунавалла не уточнив.

Пунавалла також закликав "країни та уряди, які чекають поставок, проявити терпіння".

Dear countries & governments, as you await #COVISHIELD supplies, I humbly request you to please be patient, @SerumInstIndia has been directed to prioritise the huge needs of India and along with that balance the needs of the rest of the world. We are trying our best. — Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) February 21, 2021

Як відомо, ВООЗ включила вакцину AstraZeneca, вироблену в Індії, до списку препаратів для екстреного застосування, що дозволяє постачати її в країни з низьким та середнім рівнем доходів.

Нагадаємо, що на вакцину AstraZeneca очікує і Україна. Про те, що Україна першою отримає саме AstraZeneca, а не препарат Pfizer, стало відомо 13 лютого. Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив журналістам, що перша поставка, ймовірно, буде розміром 500 тисяч доз, а загалом, відповідно до домовленості, Україна буде отримувати по 1 млн доз вакцини щомісяця до червня в рамках закупівлі, здійсненої агентством Crown Agency. При цьому в МОЗ розраховували, що вакцину поставлять на минулому тижні.

Початок щеплень планували на наступний після поставки день. Терміни поставки оголошували з 15 лютого, однак вони змістилися. 19 лютого міністр охорони здоров'я України полетів до Індії домовлятися про збільшення кількості вакцин та щоб "контролювати відправку першої партії". 21 лютого Максим Степанов заявив, що уже почалося відвантаження партії вакцин компанії AstraZeneca в індійському місті Пуне. Звідти препарат відправиться до Мумбаї, потім - до Стамбула, і вже з Туреччини прибуде в Україну.

23 листопада були оприлюднені попередні результати клінічних випробувань вакцини AstraZeneca, які показали її середню ефективність у 70%. При цьому якщо учасникам випробувань двічі з проміжком в один місяць вводили однакову дозу препарату, то його ефективність складала лише 62%. Якщо ж пацієнтам спочатку вводили пів дози вакцини, а через місяць - цілу, то в такому випадку ефективність складала 90%. Тобто 70% - це середній показник.

У лютому виробник такоє заявив, що препарат AstraZeneca виявився ефективним вже після першої дози. Результати попереднього аналізу третьої фази клінічних випробувань, які проводилися в Великобританії, Бразилії та Південній Африці показали, що вакцина демонструє ефективність на рівні 76% вже після першого уколу і забезпечує стовідсотковий захист проти тяжкого перебігу, госпіталізації і смерті.

З'ясувалося, що вакцина більш ефективна, якщо відтермінувати другий укол у часі. Коли другу дозу вводили через шість тижнів після першої, ефективність становила всього 55%, а після того, як цей відрізок збільшили до 12 тижнів - ефективність зросла до 82%.