За добу в Україні було зафіксовано 4 489 нових випадків коронавірусу

За суботу, 20 лютого в Україні було зафіксовано 4 489 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Померло 58 осіб.
Також за минулу добу було госпіталізовано 2 445 осіб, виписано з лікарень – 2 640, одужало – 1 557.
За добу здійснено 27 188 тестувань: методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 2 875.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 200 випадків;
- Вінницька область – 482 випадки;
- Волинська область – 96 випадків;
- Дніпропетровська область – 223 випадки;
- Донецька область – 92 випадки;
- Житомирська область – 365 випадків;
- Закарпатська область – 281 випадок;
- Запорізька область – 34 випадки;
- Івано-Франківська область – 618 випадків;
- Київська область – 243 випадки;
- Кіровоградська область – 15 випадків;
- Луганська область – 20 випадків;
- Львівська область – 243 випадки;
- Миколаївська область – 147 випадків;
- Одеська область – 133 випадки;
- Полтавська область – 49 випадків;
- Рівненська область – 91 випадок;
- Сумська область – 134 випадки;
- Тернопільська область – 162 випадки;
- Харківська область – 197 випадків;
- Херсонська область – 42 випадки;
- Хмельницька область – 171 випадок;
- Черкаська область – 54 випадки;
- Чернівецька область – 320 випадків;
- Чернігівська область – 77 випадків.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 304 456 осіб, одужало – 1 146 073, летальних випадків – 25 103; проведено 6 700 971 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я назвало області, які першими отримають вакцину для коронавірусу. Це: Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька, а також місто Київ.