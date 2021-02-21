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За добу в Україні було зафіксовано 4 489 нових випадків коронавірусу

Одужало 1 557 осіб.

За суботу, 20 лютого в Україні було зафіксовано 4 489 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Померло 58 осіб.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 445 осіб, виписано з лікарень – 2 640, одужало – 1 557.

За добу здійснено 27 188 тестувань: методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 2 875.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 200 випадків;
  • Вінницька область – 482 випадки;
  • Волинська область – 96 випадків;
  • Дніпропетровська область – 223 випадки;
  • Донецька область – 92 випадки;
  • Житомирська область – 365 випадків;
  • Закарпатська область – 281 випадок;
  • Запорізька область – 34 випадки;
  • Івано-Франківська область – 618 випадків;
  • Київська область – 243 випадки;
  • Кіровоградська область – 15 випадків;
  • Луганська область – 20 випадків;
  • Львівська область – 243 випадки;
  • Миколаївська область – 147 випадків;
  • Одеська область – 133 випадки;
  • Полтавська область – 49 випадків;
  • Рівненська область – 91 випадок;
  • Сумська область – 134 випадки;
  • Тернопільська область – 162 випадки;
  • Харківська область – 197 випадків;
  • Херсонська область – 42 випадки;
  • Хмельницька область – 171 випадок;
  • Черкаська область – 54 випадки;
  • Чернівецька область – 320 випадків;
  • Чернігівська область – 77 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 304 456 осіб, одужало – 1 146 073, летальних випадків – 25 103; проведено 6 700 971 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я назвало області, які першими отримають вакцину для коронавірусу. Це: Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька, а також місто Київ. 

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