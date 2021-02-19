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Від ботулізму в Україні з початку року померли двоє людей

У 2021-му виявлено 12 випадків хвороби.

Від ботулізму в Україні з початку року померли двоє людей
Фото: vysh.gov.ua

Від початку 2021 року в Україні зафіксовано дві смерті від ботулізму.

Про це інформує пресслужба Центру громадського здоров’я.

Так, у Хмельницькій області чоловік помер внаслідок отруєння консервованими грибами домашнього виготовлення.

В Одесі від ботулізму помер чоловік, який заразився, вживаючи придбаний на стихійному ринку в’ялений товстолобик.

Усього в Україні з початку року зареєстрували 12 випадків ботулізму.

У ЦГЗ нагадали, що вживання виготовлених у домашніх умовах консервів, в’яленої, копченої, соленої риби й інших харчових продуктів, куплених у місцях несанкціонованої торгівлі, може призвести до захворювання на ботулізм.

Ботулізм - це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Найкращий спосіб захистити своє здоров’я - утримуватися від споживання їжі, про якість якої достеменно невідомо.

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