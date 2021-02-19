За добу в Україні виявили 6 531 новий випадок коронавірусу, одужало 5 857 осіб

В Україні за минулу добу провели 26 095 тестувань методом ПЛР і виявили 6 531 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 418 дітей та 285 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Учора госпіталізовано 2 304 осіб з коронавірусом, одужало 5 857 осіб, 120 пацієнтів померли.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 544 випадки;
- Вінницька область – 581 випадок;
- Волинська область – 180 випадків;
- Дніпропетровська область – 397 випадків;
- Донецька область – 132 випадки;
- Житомирська область – 260 випадків;
- Закарпатська область – 397 випадків;
- Запорізька область – 182 випадки;
- Івано-Франківська область – 753 випадки;
- Київська область – 365 випадків;
- Кіровоградська область – 63 випадки;
- Луганська область – 43 випадки;
- Львівська область – 422 випадки;
- Миколаївська область – 182 випадки;
- Одеська область – 238 випадків;
- Полтавська область – 133 випадки;
- Рівненська область – 134 випадки;
- Сумська область – 104 випадки;
- Тернопільська область – 217 випадків;
- Харківська область – 182 випадки;
- Херсонська область – 34 випадки;
- Хмельницька область – 197 випадків;
- Черкаська область – 155 випадків;
- Чернівецька область – 458 випадків;
- Чернігівська область – 178 випадків.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
За весь час пандемії в Україні виявлено 1 293 672 випадки коронавірусу. Одужали 1 139 977 осіб, 24 972 від ускладнень хвороби померли.
Як повідомляли, фахівці Київської школи економіки констатувала напружену ситуацію з COVID-19 в Україні. Зростання захворюваності в п’яти регіонах перекриває спадання в решті 20-ти.
В Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях триває активний спалах захворюваності на COVID-19. Кількість нових госпіталізованих переважає кількість виписаних з лікарень на 30-50%. В Івано-Франківській та Закарпатській областях реанімаційні ліжка заповнені на 70%.