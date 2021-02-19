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За добу в Україні виявили 6 531 новий випадок коронавірусу, одужало 5 857 осіб

Учора госпіталізовано 2 304 осіб з ковідом, 120 пацієнтів померли.

За добу в Україні виявили 6 531 новий випадок коронавірусу, одужало 5 857 осіб
Фото: Київрада

В Україні за минулу добу провели 26 095 тестувань методом ПЛР і виявили 6 531 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 418 дітей та 285 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Учора госпіталізовано 2 304 осіб з коронавірусом, одужало 5 857 осіб, 120 пацієнтів померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 544 випадки;
  • Вінницька область – 581 випадок;
  • Волинська область – 180 випадків;
  • Дніпропетровська область – 397 випадків;
  • Донецька область – 132 випадки;
  • Житомирська область – 260 випадків;
  • Закарпатська область – 397 випадків;
  • Запорізька область – 182 випадки;
  • Івано-Франківська область – 753 випадки;
  • Київська область – 365 випадків;
  • Кіровоградська область – 63 випадки;
  • Луганська область – 43 випадки;
  • Львівська область – 422 випадки;
  • Миколаївська область – 182 випадки;
  • Одеська область – 238 випадків;
  • Полтавська область – 133 випадки;
  • Рівненська область – 134 випадки;
  • Сумська область – 104 випадки;
  • Тернопільська область – 217 випадків;
  • Харківська область – 182 випадки;
  • Херсонська область – 34 випадки;
  • Хмельницька область – 197 випадків;
  • Черкаська область – 155 випадків;
  • Чернівецька область – 458 випадків;
  • Чернігівська область – 178 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні виявлено 1 293 672 випадки коронавірусу. Одужали 1 139 977 осіб, 24 972 від ускладнень хвороби померли.

Як повідомляли, фахівці Київської школи економіки констатувала напружену ситуацію з COVID-19 в Україні. Зростання захворюваності в п’яти регіонах перекриває спадання в решті 20-ти.

В Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях триває активний спалах захворюваності на COVID-19. Кількість нових госпіталізованих переважає кількість виписаних з лікарень на 30-50%. В Івано-Франківській та Закарпатській областях реанімаційні ліжка заповнені на 70%.

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