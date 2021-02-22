У Чернівецькій області посилять карантин через ситуацію з COVID-19

Чернівецька обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення посилити карантин через погіршення ситуації з коронавірусом.
Про це йдеться у повідомленні Чернівецької ОДА у Facebook.
Нові обмеження діятимуть протягом щонайменше 2 тижнів починаючи з вівторка, 23 лютого.
Вони передбачають, зокрема:
- переведення освітніх закладів на дистанційне навчання;
- обмеження роботи закладів громадського харчування до 20:00.
Станом на 22 лютого в лікарнях Чернівецької області перебуває найбільше число хворих на коронавірус - 1113 людей. Ліжковий фонд області заповнений на 63%.
Раніше, 18 лютого голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що у Чернівецькій області склалася "загрозлива ситуація" з поширенням коронавірусної хвороби.
20 лютого 2021 року в Івано-Франківській області розпочалося розгортання мобільного госпіталю ДСНС на території Богородчанської центральної районної лікарні для надання медичної допомоги хворими на COVID-19.
Заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак 21 лютого повідомила, що минулого тижня в лікарнях області зафіксована найбільша кількість хворих на коронавірус з початку пандемії.