У Чернівецькій області посилять карантин через ситуацію з COVID-19

Чернівецька обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення посилити карантин через погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це йдеться у повідомленні Чернівецької ОДА у Facebook.

Нові обмеження діятимуть протягом щонайменше 2 тижнів починаючи з вівторка, 23 лютого.

Вони передбачають, зокрема:

переведення освітніх закладів на дистанційне навчання;

обмеження роботи закладів громадського харчування до 20:00.

Станом на 22 лютого в лікарнях Чернівецької області перебуває найбільше число хворих на коронавірус - 1113 людей. Ліжковий фонд області заповнений на 63%.

Раніше, 18 лютого голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що у Чернівецькій області склалася "загрозлива ситуація" з поширенням коронавірусної хвороби.

20 лютого 2021 року в Івано-Франківській області розпочалося розгортання мобільного госпіталю ДСНС на території Богородчанської центральної районної лікарні для надання медичної допомоги хворими на COVID-19.

Заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак 21 лютого повідомила, що минулого тижня в лікарнях області зафіксована найбільша кількість хворих на коронавірус з початку пандемії.