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У Чернівецькій області посилять карантин через ситуацію з COVID-19

Нові обмеження діятимуть протягом щонайменше 2 тижнів починаючи з вівторка, 23 лютого.

У Чернівецькій області посилять карантин через ситуацію з COVID-19
Фото: pravda.com.ua

Чернівецька обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення посилити карантин через погіршення ситуації з коронавірусом

Про це йдеться у повідомленні Чернівецької ОДА у Facebook.

Нові обмеження діятимуть протягом щонайменше 2 тижнів починаючи з вівторка, 23 лютого.

Вони передбачають, зокрема:

  • переведення освітніх закладів на дистанційне навчання;
  • обмеження роботи закладів громадського харчування до 20:00.

Станом на 22 лютого в лікарнях Чернівецької області перебуває найбільше число хворих на коронавірус - 1113 людей. Ліжковий фонд області заповнений на 63%.

Раніше, 18 лютого голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що у Чернівецькій області склалася "загрозлива ситуація" з поширенням коронавірусної хвороби. 

20 лютого 2021 року в Івано-Франківській області розпочалося розгортання мобільного госпіталю ДСНС на території Богородчанської центральної районної лікарні для надання медичної допомоги хворими на COVID-19.

Заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак 21 лютого повідомила, що минулого тижня в лікарнях області зафіксована найбільша кількість хворих на коронавірус з початку пандемії.

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