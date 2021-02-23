Англійські команди зобов'яжуть відбувати 10-денний карантин після повернення з-за кордону

Під це правило підпадають, як клуби АПЛ, так і національна команда.

Нові обмеження, введені урядом Великобританії, відбилися на умовах карантину для клубів Англійської Прем'єр-ліги і національної команди.

Гравців і персонал всіх 20 клубів АПЛ зобов'яжуть самоізолюватись протягом 10 днів після кожної закордонної поїздки, включаючи матчі Ліги Чемпіонів і Ліги Європи, повідомляє Sky Sports.

Виходити з дому можна буде тільки на тренування і матчі, уточнює циркуляр.

Те ж стосується делегації збірної Англії після повернення з-за кордону.

При цьому наголошується, що термін самоізоляції може бути скорочено вдвічі, при наданні негативного результату тесту на COVID-19.

Таким чином, на клуби і національну команду накладаються ті ж обмеження, що і на всіх інших громадян, які повернуться до Великобританії з-за кордону.