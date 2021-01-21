Фото: EPAUPG Поль Погба

Напередодні в Англійській Прем'єр-лізі відбулися пропущені матчі.

В рамках 1-го туру "Манчестер Сіті" обіграв "Астон Віллу" - 2:0 і на час вийшов на 1-е місце в турнірній таблиці.

Через дві години їх земляки з "Юнайтед" вольовою виїзною перемогою над "Фулгемом" (2: 1) повернули себе на вершину АПЛ.

Особливо гарний був переможний гол манкуніанців, забитий Полем Погба на 65-й хвилині. Француз з-за меж штрафного приклався неробочий лівою ногою і м'яч влетів під дальню штангу.

Після цих матчів МЮ випереджає МС на 2 очка, але у "городян" є матч в запасі.

Також на 2 очка від "МанЮнайтед" відстає "Лестер", але "лисиці" зіграли стільки ж матчів, скільки і "червоні дияволи".

На 6 очок відстає чемпіон - "Ліверпуль", який сьогодні грає пропущений матч 18-го туру проти "Бернлі".

Чи не втратив шанси на чемпіонство і "Тоттенгем" Жозе Моуріньо і "Евертон" Карло Анчелотті.

У цьому сезоні боротьба йде як ніколи гостро і непередбачувано.

Огляд матчу "Фулгем" - "Манчестер Юнайтед".

Огляд матчу "Манчестер Сіті" - "Астон Вілла".