В рамках 1-го туру "Манчестер Сіті" обіграв "Астон Віллу" - 2:0 і на час вийшов на 1-е місце в турнірній таблиці.
Через дві години їх земляки з "Юнайтед" вольовою виїзною перемогою над "Фулгемом" (2: 1) повернули себе на вершину АПЛ.
Особливо гарний був переможний гол манкуніанців, забитий Полем Погба на 65-й хвилині. Француз з-за меж штрафного приклався неробочий лівою ногою і м'яч влетів під дальню штангу.
Після цих матчів МЮ випереджає МС на 2 очка, але у "городян" є матч в запасі.
Також на 2 очка від "МанЮнайтед" відстає "Лестер", але "лисиці" зіграли стільки ж матчів, скільки і "червоні дияволи".
На 6 очок відстає чемпіон - "Ліверпуль", який сьогодні грає пропущений матч 18-го туру проти "Бернлі".
Чи не втратив шанси на чемпіонство і "Тоттенгем" Жозе Моуріньо і "Евертон" Карло Анчелотті.
У цьому сезоні боротьба йде як ніколи гостро і непередбачувано.
Огляд матчу "Фулгем" - "Манчестер Юнайтед".