Фото: EPA/UPG "Ліверпуль" - "Манчестер Юнайтед"

У неділю, 17 січня, на "Енфілді" відбувся центральний матч 19-го туру Англійської прем'єр-ліги між "Ліверпулем" і "Манчестером Юнайтед".

Поєдинок двох команд, які на той момент займали перші два місця в турнірній таблиці, завершився безгольовою нічиєю.

За повідомленнями ESPN, під час матчу велике число людей з дальтонізмом поскаржилися, що не могли відрізнити гравців мерсисайдців від манкуніанців.

Нагадаємо, гравці "Ліверпуля" грали в домашній формі червоного кольору, а МЮ вийшов на поле в темно-зеленому гостьовому комплекті.

"Таке стається постійно. Нещодавно був матч "Саутгемптон" - "Шеффілд Юнайтед", тепер "Ліверпуль" - "Манчестер Юнайтед". У неділю ми отримали найбільшу кількість скарг на проблему з кольором форми за весь час існування нашої організації", - цитує ESPN генерального директора компанії Color Blind Awareness Кетрін Олбані-Ворд.

"Нам надійшли сотні скарг, ми витратили весь ранок на їх опрацювання. Це дійсно поширена проблема, велика проблема. Від дальтонізму в середньому страждає 1 людина з 12", - зазначає Олбані-Ворд.

Організація Color Blind Awareness займається освітою суспільства про проблеми дальтонізму.

Дальтонізм - спадкова, рідше набута, особливість зору людини, що виражається в знижені здатності або повної нездатності бачити або розрізняти всі або деякі кольори.