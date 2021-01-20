WBO посунула Усика і схвалила бій Джошуа і Ф'юрі

Поєдинку за абсолютне чемпіонство бути.

Всесвітня боксерська організація (WBO) схвалила проведення об'єднавчого бою в суперважкій вазі між володарем пояса WBA, WBO, IBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22KOs) і чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0, 21KO), повідомляє Boxing Scene.

Раніше Джошуа мав провести обов'язковий захист титулу WBO в бою з непереможеним ексчемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком (18-0, 13KOs).

Однак за інформацією Boxing Scene, організація більше не закликає Ей Джея до обов'язкового захисту.

Що стосується Усика, то наступним його суперником повинен стати англієць Джо Джойс, з яким український шульга і розіграє титул тимчасового чемпіона WBO.

Повідомляють, що переможець бою Джошуа - Ф'юрі протягом 180 днів повинен битися з переможцем поєдинку Усик - Джойс.

У той самий час останньою перешкодою для Ф'юрі залишається тривала суперечка з Деонтеєм Вайлдером, який сподівається в судовому порядку домогтися матчу-реваншу з британцем. Очікується, що рішення про їхній третій бій буде прийнято до кінця місяця.