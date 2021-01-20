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Клуб НБА "Торонто Репторс" відрахував українця Олексія Леня

Лень залишився без клубу.

Клуб НБА "Торонто Репторс" відрахував українця Олексія Леня
Олексій Лень
Фото: Twitter

Центровий Олексій Лень покинув склад команди "Торонто Репторс", повідомляє isport.ua з посиланням на інсайдера Едріана Воджнаровські.

27-річний українець перебрався до складу "Репторс" у це міжсезоння, підписавши мінімальний контракт – на рік із зарплатою в 2,3 мільйона доларів.

У нинішньому сезоні Лень провів сім поєдинків у НБА, в середньому набираючи 2,3 очка, роблячи 1,6 підбирання за 11 хвилин на майданчику.

Для Леня це восьмий сезон у НБА. До цього українець виступав за "Фінікс", "Атланту" і "Сакраменто".

Раніше стало відомо, що Лень пропустив останні матчі "Торонто" через нові коронавірусні протоколи НБА.

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