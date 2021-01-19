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Ібрагімович забиває 23 роки поспіль: інтервал між першим і останнім забитими голами склав 7 752 дні

Уперше він забив ще 29 жовтня 1999 року.

Златан Ібрагімович
Фото: EPA/UPG
Златан Ібрагімович

Напередодні в рамках 18-го туру Серії А дубль Златана Ібрагімовича приніс "Мілану" виїзну перемогу над "Кальярі" - 2:0.

Для 39-річного шведа це перші голи у 2021 році. Тим часом Ібрагімович забиває вже 23 роки поспіль.

Уперше він зробив це 29 жовтня 1999 року. Відтоді минуло 7 752 дні.

У цьому сезоні Ібрагімович забив 12 м'ячів у 12 матчах.

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