Ібрагімович забиває 23 роки поспіль: інтервал між першим і останнім забитими голами склав 7 752 дні

Уперше він забив ще 29 жовтня 1999 року.

Фото: EPA/UPG Златан Ібрагімович

Напередодні в рамках 18-го туру Серії А дубль Златана Ібрагімовича приніс "Мілану" виїзну перемогу над "Кальярі" - 2:0.

Для 39-річного шведа це перші голи у 2021 році. Тим часом Ібрагімович забиває вже 23 роки поспіль.

Уперше він зробив це 29 жовтня 1999 року. Відтоді минуло 7 752 дні.

Zlatan Ibrahimović scored the first first league goal of his senior career on 29th October 1999...



7,752 days later, he's 𝙨𝙩𝙞𝙡𝙡 getting on the scoresheet. 🦁 pic.twitter.com/7qfyaoMzXO — Squawka Football (@Squawka) January 18, 2021

У цьому сезоні Ібрагімович забив 12 м'ячів у 12 матчах.