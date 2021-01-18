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Надаль - перший гравець в історії, який провів 800 тижнів поспіль у топ-10 рейтингу ATP

Рафаель зараз не грає, але рекорди збирає.

Надаль - перший гравець в історії, який провів 800 тижнів поспіль у топ-10 рейтингу ATP
Рафаель Надаль
Фото: EPA/UPG

Експерша ракетка світу Рафаель Надаль установив історичне досягнення в чоловічому професійному тенісі, ставши першим тенісистом, який перебуває в топ-10 рейтингу ATP 800 тижнів поспіль, повідомляє пресслужба ATP.

34-річний іспанець приєднався до топ-10 у квітні 2005 року, коли йому було лише 18 років. З тих пір він міцно закріпився на вершині тенісного рейтингу - найчастіше перебуваючи на другому місці - 364 тижні.

На цьому місці Рафаель і зараз.

Слідом за Надалем за кількістю тижнів у топ-10 іде американець Джиммі Коннорс, який провів у першій десятці 789 тижнів поспіль, а трійку кращих замикає швейцарець Роджер Федерер - 734.

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