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Найбільш високооплачуваний гравець лондонського "Арсеналу" розірвав контракт з клубом

Месут Озіл переходить у "Фенербахче".

Месут Озіл
Фото: EPA/UPG
Месут Озіл

Лондонський "Арсенал" і Месут Озіл домовилися про розірвання контракту.

32-річний футболіст уже вилетів до Туреччини для переходу у "Фенербахче" - сторони вже погодили умови контракту.

Очікується, що Озіл підпише з турецьким грандом трирічний контракт.

Тим часом "Фенербахче" тизерить підписання контракту з Месутом. Офіційна сторінка клубу у Twitter виклала фото футболіста з прапором "Фенербахче".

Нагадаємо, контракт німця турецького походження з "канонірами" спливав улітку 2021 року. Месут за цей період мав заробити близько 9,5 млн доларів.

Зазначимо, що зарплата Озіла становить 350 тис. фунтів на тиждень.

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