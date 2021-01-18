Найбільш високооплачуваний гравець лондонського "Арсеналу" розірвав контракт з клубом

Лондонський "Арсенал" і Месут Озіл домовилися про розірвання контракту.
32-річний футболіст уже вилетів до Туреччини для переходу у "Фенербахче" - сторони вже погодили умови контракту.
Очікується, що Озіл підпише з турецьким грандом трирічний контракт.
Тим часом "Фенербахче" тизерить підписання контракту з Месутом. Офіційна сторінка клубу у Twitter виклала фото футболіста з прапором "Фенербахче".
Mesut Özil İstanbul'da! 💛💙 pic.twitter.com/tSyivOA8Em— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 17, 2021
Нагадаємо, контракт німця турецького походження з "канонірами" спливав улітку 2021 року. Месут за цей період мав заробити близько 9,5 млн доларів.
Зазначимо, що зарплата Озіла становить 350 тис. фунтів на тиждень.