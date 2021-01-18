В рамках 18-го туру Серії А "Наполі" на своєму полі сокрушив "Фіорентину", забивши у ворота "фіалок" 6 "сухих" голів.

Підсумок зустрічі був вирішений наперед ще в першому таймі, коли господарі забили 4 м'ячі - голи на рахунку Лоренцо Інсіньє, Дієго Демме, Ірвінга Лосано і Петра Зелінські.

У другому таймі Інсіньє ще раз розписався в воротах Бартломея Дронговські. А поставив жирну крапку в цьому матчі Маттео Політано.

Завдяки цій перемозі "Наполі" посунув "Рому" і "Ювентус" в турнірній таблиці і займає 3-ю сходинку.