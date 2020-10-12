"Арсенал" виплатив 8 млн фунтів бонусів гравцеві, якого наполегливо намагається продати

Месут Озіл виявився ще тим ділком.

Півзахисник "Арсеналу" Месут Озіл отримав від клубу бонус за лояльність у розмірі 8 млн фунтів стерлінгів, повідомляє The Athletic.

Стільки мав отримати хавбек за контрактом, якщо не покине лондонський клуб до кінця 2020 року.

Футболіст з березня не грає за "канонірів", що підкреслює комічність цієї фінансової операції.

Незручна ситуація між "Арсеналом" і Месутом знову опинилася в центрі уваги минулого тижня, коли німецького плеймейкера виключили з команди на груповий етап Ліги Європи.

Зазначимо, що "Арсенал" хотів продати Озіла під час літнього трансферного вікна, але не знайшов покупців. Німцем турецького походження цікавився "Аль-Наср", але футболіст відмовився переїжджати в Саудівську Аравію.

Однією з причин, чому клуб з Північного Лондона намагається продати Озіла, є його непомірно висока зарплата - 350 тис. фунтів на тиждень.

Тим часом згаданий пункт угоди про бонус міг би пояснити, чому Месут відмовився покидати команду в літнє трансферне вікно.

Повідомлялося, що клуб готовий розірвати з ним контракт, проте хавбек зажадав за дострокове припинення угоди € 14 млн.