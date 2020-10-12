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Стало відомо, скільки "Шахтар" заплатив податків у сезоні-2019/20

Минулий сезон був фінансово успішним для "гірників".

Стало відомо, скільки "Шахтар" заплатив податків у сезоні-2019/20
"Шахтар"
Фото: EPA/UPG

Чинний чемпіон України "Шахтар" на своєму офіційному сайті опублікував річний звіт за підсумками сезону-2019/20.

Валовий дохід склав 2,522 млрд гривень.

Найбільшу частину доходів клубу (49,8%) склали виплати від УЄФА і ФІФА за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів і плей-оф Ліги Європи, в якій підопічні Луїша Каштру дісталися до півфіналу.

Завдяки єврокубковим виступам дохід донеччан склав 1,256 млрд гривень.

Друга головна частина доходу "Шахтаря" минулого сезону отримана від продажу і оренди гравців - 928 млн гривень, або 36,8%.

Дохід від комерційної діяльності склав 338 млн гривень, або 13,4%.

Спонсорство і реклама принесли "Шахтарю" 275 млн гривень, або 10,9%, дохід від продажу квитків і абонементів склав 32 млн (1,3%), мерчендайзинг - 14 млн, дохід від ТБ-прав - 13 млн, продаж корпоративних лож - 3 млн, а дохід від Української прем'єр-ліги - лише 1 млн.

Також "Шахтар" відзначає, що за минулий сезон у державний бюджет України сплачено 370,2 млн гривень податків.

Після п'яти турів "Шахтар" займає незвичне для себе 4 місце в турнірній таблиці. Наступний матч "гірники" проведуть 17 жовтня проти ПФК "Львів".

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