Фото: EPA/UPG Новак Джокович і Рафаель Надаль

У фінальному матчі Roland Garros зустрілися перша і друга ракетка світу Новак Джокович і Рафаель Надаль відповідно.

Боротьби не вийшло. Надаль переміг у трьох сетах - 6:0, 6:2, 7:5.

34-річний Надаль в 13-й раз став переможцем грунтового мейджора.

Фото: EPA/UPG Рафаель Надаль

Крім того, іспанець завоював свій 20-й турнір "Великого шолома", і за цим показником він зрівнявся з Роджерем Федерером.

Відзначимо, що Джокович і Надаль на двох встановили відразу чотири неймовірних досягнення.

Іспанець і серб зіграли один з одним в 56-й раз - ніхто в чоловічому Туре не зустрічався частіше (29-27 на користь Джоковича, при 18-7 на користь Надаля на грунті). У фінальних матчах тенісисти зустрілися в 27-й раз (15-12 на користь Джоковича). Надаль і Джокович зустрілися в 8-й раз в рамках Roland Garros (7-1 на користь Надаля). Фінал турніру став 9-м випадком, коли Рафаель і Новак зіграли один з одним у вирішальному поєдинку "Великого шолома"(5-4) - це повторення рекорду Надаля і Роджера Федерера.

Додамо, що незважаючи на свою поразку, Джокович зберіг за собою 1-й рядок світового рейтингу.