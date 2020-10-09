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Шестеро російських важкоатлетів дискваліфіковані через допінг

Раніше з тієї ж причини були відсторонені троє російських важкоатлетів.

Шестеро російських важкоатлетів дискваліфіковані через допінг
Фото: rusathletics.info

Пресслужба Міжнародної важкоатлетичної федерації (IWF) повідомила про дискваліфікацію шістьох російських важкоатлетів.

Причиною такого рішення стали дані, отримані з Московської антидопінгової лабораторії.

Бронзовий призер лондонської Олімпіади-2012 Руслан Албегов, чемпіонка світу 2013 року Тіма Туріева, призер чемпіонату Європи-2019 Єгор Клімонов і дворазова віце-чемпіонка Європи Юлія Коновалова дискваліфіковані на 4 роки. Термін їх покарання завершиться в 2021 році.

Дворазовий срібний призер чемпіонату Європи Максим Шейко дискваліфікований на 6 років - до 9 грудня 2023 року.

Термін дискваліфікації дворазового срібного призера чемпіонатів світу Дмитра Лапікова становить 8 років - до 2 серпня 2026-го. Це вже не перше покарання для нього. Раніше він був позбавлений бронзової медалі Олімпіади-2008 в Пекіні.

Раніше повідомлялося, що троє російських важкоатлетів відсторонені від участі у всіх турнірах через допінг.

Розслідування щодо їх триває.

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