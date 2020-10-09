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Законодавство Іспанії дозволяє Мессі перейти в "Манчестер Сіті" безкоштовно вже взимку

Руку до цього процесу докладає і керівництво "блаугранас".

Законодавство Іспанії дозволяє Мессі перейти в "Манчестер Сіті" безкоштовно вже взимку
"Барселона"
Фото: EFE

Капітан "Барселони" Ліонель Мессі може достроково покинути каталонський клуб і опинитися в Англії вже взимку. І все завдяки іспанському законодавству, повідомляє Marca.

Річ у тому, що через фінансові проблеми, спричинені пандемією COVID-19, керівництво "блаугранас" ініціювало секвестр клубного бюджету, зокрема, проведення з футболістами переговорів про скорочення їхніх зарплат.

Якщо роботодавець прийме таке рішення в односторонньому порядку, то, за місцевим законодавством, гравці зможуть вже в січні розірвати контракти. Мессі може скористатися цим пунктом, щоб перейти в "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, що 33-річний форвард хотів покинути "Барселону" в літнє трансферне вікно. Однак представники Мессі так і не змогли домовитися з клубом про це. У зв'язку з цим Лео оголосив, що залишиться в Барселоні до закінчення дії чинного контракту, тобто до наступного літа.

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