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Погода завадила синові Міхаеля Шумахера дебютувати у Формулі-1

Над усім "Нюрбургринзі" не "безхмарне небо".

Погода завадила синові Міхаеля Шумахера дебютувати у Формулі-1
Фото: Skysports.com

Син 7-разового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера Мік повинен був сьогодні дебютувати у Формулі-1 під час першої практики Гран-Прі Айфеля, проте сесію скасували через погоду.

Над автодромом "Нюрбургринг" весь день йде дощ і траса не готова приймати заїзди.

Шумахер-молодший повинен був дебютувати в складі "Альфа Ромео", але бос команди заявив, що в другій сьогоднішній практиці Мік участі не візьме, тому доведеться шукати інший етап для дебюту.

Шумахер зараз лідирує в боротьбі за титул чемпіона Формули-2.

Мік Шумахер
Фото: EPA/UPG
Мік Шумахер

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